Heartstopper, la creatrice rassicura i fan sul finale della storia: "Sarà un lieto fine"

Dopo il suo debutto su Netflix è riuscita a entrare nel cuore di tutti per la sua tenerezza, genuinità e per l'aver raccontato la scoperta della propria sessualità in un'età difficile come l'adolescenza con grande tatto. Stiamo parlando di Heartstopper, il teen drama romanticissimo sulla storia d'amore tra due ragazzi, Nick e Charlie che in pochissimo tempo è diventata un fenomeno. Ma cosa sappiamo finora sulla seconda stagione della serie, già confermata da Netflix insieme a una terza, e soprattutto, come andrà a finire tra Nick e Charlie? A rivelarcelo è la creatrice della serie e del fumetto da cui è tratta, Alice Oseman che sembra avere le idee chiare sul futuro dei due protagonisti della serie.

Heartstopper 2, come andrà a finire tra Nick e Charlie?

Intervistata da Attitude Magazine, Alice ha spiegato cosa ha in mente per il futuro dei protagonisti della sua serie e, specialmente, sul finale di questa romanticissima storia. Come finirà Heartstopper? "Con un lieto fine". È con queste parole che Oseman ha tranquillizzato i fan del teen drama preoccupati che la storia potesse prendere una piega diversa dal previsto. "So esattamente come andrà a finire Heartsopper - ha spiegato Alice -. É stato molto utile avere già un punto finale su cui costruire intorno la storia".

Quando esce Heartstopper 2?

Per ora non abbiamo ancora una data ufficiale di uscita di Heartstopper 2 ma sappiamo che le riprese sono terminate. Non ci resta che aspettare ulteriori novità da Netflix.