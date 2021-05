Netflix lancia una nuova serie sul mondo LGBTQ tratta da un graphic novel. Cosa sappiamo finora

Netflix si prepara a lanciare una nuova serie live-action sul mondo LGBTQ. Si tratta di Heartstopper, l'adattamento televisivo dell'omonimo graphic novel di Alice Oseman che racconta la storia di due adolescenti inglesi in un liceo maschile alle prese con tutti i problemi dell'adolescenza tra amori, amicizie, relazioni e salute mentale.

«Crediamo fermamente nella nostra ambizione di intrattenere il mondo e ciò significa produrre contenuti di ottima qualità per tutti i nostri spettatori - commenta la direttrice del content family e kids di Netflix Alexi Wheeler - Vogliamo soprattutto creare storie sincere in cui il pubblico più giovane possa immedesimarsi, che trattano di argomenti della vita reale senza ignorare elementi della loro stessa esistenza. Questa è una storia che merita di essere raccontata».

Heartstopper: la trama del live-action Netflix

Con 8 episodi della durata di mezz'ora l'uno, questa nuova serie Netflix è basata sulla trama del graphic novel da cui è tratta e racconta la storia di due ragazzi, Charlie e Nick, alle prese con i problemi dell'adolescenza. Charlie è un ragazzo ipersensibile e dichiaratamente gay mentre Nick è uil classico giocatore di rugby buono e sempre allegro. I due, dal momento in cui si siedono vicini a scuola diventano subito amici e Charlie non può fare a meno di innamorarsi di Nick anche se sa di non avere possibilità con lui. L'amore, però, è in grado di sorprendere sempre, infatti, Nick si rivelerà interessato a Charlie più di quanto entrambi possano pensare.

Il cast di Heartstopper

Joe Locke e Kit Connor interpreteranno i ruoli dei protagonisti Charlie Spring e Nick Nelson. Al loro fianco reciterà nella serie anche Yasmin Finney, attrice nera britannica trans (scelta di recente per il film What If?), ?William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Cormac Hyde-Corrin, Tobie Donovan e Rhea Norwood, tutti attori esordienti e, infine, Sebastian Croft, già noto al pubblico per aver recitato in Game of Thrones.

Heartstopper: data di uscita su Netflix

Per quanto riguarda la data di uscita di Heartstopper, per ora, non abbiamo ancora nessuna conferma da parte di Netflix in quanto la serie è ancora in fase di produzione. Non ci resta che aspettare ulteriori news a riguardo.