Heartstopper: su Netflix arriva una nuova serie che racconta l'amore tra due ragazzi

Netflix sta per lanciare una nuova serie romantica. Si intitola Heartstopper ed è il nuovo teen drama tratto dall'omonimo graphic novel di Alice Oseman. L'amore raccontato attraverso otto episodi sarà quello tra due ragazzi, due adolescenti che frequentano un liceo maschile e che da amici scopriranno di essere qualcosa di più in un tenero viaggio di scoperta e accettazione di se stessi. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire qualcosa in più su questa serie.

Qui il trailer di Heartstopper

La trama di Heartstopper

Un ragazzo incontra un altro ragazzo, i due diventano amici e si innamorano. Il pacato Charlie e l'appassionato di rugby Nick si conoscono al liceo, scoprendo ben presto che la loro improbabile amicizia si sta trasformando in un amore inatteso. Charlie, Nick e il gruppo di amici devono affrontare un percorso fin troppo familiare fatto di scoperta e accettazione di sé, aiutandosi a vicenda mentre cercano la loro natura più autentica.

Chi c'è nel cast di Heartstopper

Nel cast della serie troviamo un esordiente Joe Locke nei panni di Charlie, Kit Connor, invece, in quelli di Nick e poi anche Yasmin Finney, Sebastian Croft (Il Trono di Spade) e altri attori alle prime esperienze come William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Cormac Hyde-Corrin, Tobie Donovan e Rhea Norwood.

Quando esce Heartstopper su Netflix

Heartstopper farà il suo debutto sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 22 aprile in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.