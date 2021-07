Heist: rapine incredibili, cosa sappiamo e perché dare una chance alla nuova docuserie Netflix

Debutta sulla piattaforma di streaming oggi 14 luglio e mette a nudo tre persone passate alla storia per essere diventate protagoniste delle più grandi rapine portate a termine, apparentemente senza subire conseguenze. Tre colpi grossi, tre azzardi, tre personaggi che non hanno avuto paura di rischiare fino in fondo commettendo crimini astuti e riusciti fino all'ultimo dettaglio. Heist è uno di quei documentari a puntate che svelano le personalità e i pensieri più intimi di persone della vita reale che hanno fatto qualcosa di straordinario nel bene o nel male e non c'è nulla di più interessante dello scavare nei luoghi più intimi della psicologia umana. Tutto questo è Heist, una serie Netflix che merita di essere guardata perché porta nuovi spunti riflessivi sul confine tra lecito e criminale e ci fa capire che anche i più grandi rapinatori, alla fine, sono persone "quasi" normali. Ma scopriamo qualcosa in più su questa serie che sembra promettere davvero bene e alla quale tutti dovrebbero dare una chance.

Heist: rapine incredibili: cosa sappiamo e perché guardarla

Heist: rapine incredibili è una docuserie Netflix prodotta dalla stessa casa di produzione del corto "Due estranei" che ha ottenuto l'Oscar 2021. Stiamo parlando della Dirty Robbers mentre alla regia degli episodi vediamo diversi nomi di spicco del settore tra cui Derek Doneen (The Price of Free), Nick Frew (We Are the Champions) e Martin Desmond Roe (sempre di Due estranei). La serie è strutturata alternando interviste ai protagonisti e collaboratori delle rapine più incredibili della storia, un po' come intervistare "il Professore" de La Casa di Carta", a scene ricostruite dei crimini commessi e delle indagini effettuate dalla polizia.

Le storie raccontate sono tre: quelle di una ventunenenne che ha portato via da un casinò di Las Vegas milioni di contanti, quella di un padre di famiglia che ha effettuato il furto più grosso nella storia di bourbon whiskey e, infine, il colpo grosso di un uomo che ha sottratto nell'aeroporto di Miami una fortuna, sfruttando poi uno show televisivo per scoprire come farla franca.

Gli spettatori osservano gli autori delle rapine mentre selezionano i loro obiettivi, pianificano meticolosamente i colpi e si godono la dolce gloria del successo commettendo anche stupidi errori che portano gli investigatori a scoprire la verità. Queste conversazioni approfondite e spesso emozionanti coinvolgono non solo i criminali, ma anche i familiari, i complici e gli agenti delle forze dell'ordine che in ultimo li hanno assicurati alla giustizia. Incredibili per la loro audacia, a volte buffe per la loro semplicità e brutalmente oneste per il fatto che il crimine (spesso) non paga, queste epiche rapine offrono azione, avventura, emozioni e drammi a sufficienza per soddisfare i fan del genere true crime e delle avventure in stile Hollywood. Lasceranno il pubblico a bocca aperta ponendo la domanda: "Cosa rischieresti per la rapina più grande della tua vita?".