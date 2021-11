Hellbound: tutto quello che sappiamo sulla nuova serie coreana di Netflix dopo Squid Game

Netflix torna a puntare sulle serie coreane. Dopo il grande successo di Squid Game, il colosso dello streaming si prepara a lanciare un nuovo titolo di punta che sta già facendo parlare di sé in tutto il mondo. Si tratta della nuova miniserie a metà tra l'horror e il thriller, Hellbound, un nuovo prodotto Netflix che racconta un'originale storia di esseri soprannaturali che compaiono all'improvviso sulla Terra e trascinano le persone all'inferno scatenando il caos e consentendo all'organizzazione religiosa 'Nuova Verità' di aumentare la propria influenza. Questa serie, di sei episodi in totale, è stata presentata in tre festival cinematografici importanti: dal 46° Toronto International Film Festival al 26° Busan International Film Festival, fino a passare per il 65° BFI London Film Festival del 2021 ottenendo numerose critiche positive. Tra esseri ultraterreni, misteri, sentenze, manipolazioni mentali e organizzazioni religiose sembra proprio che Hellbound sarà in grado di tenerci incollati allo schermo. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire ulteriori informazioni sull'avvincente trama di questo nuovo titolo Netflix e quando troveremo gli episodi sul catalogo della piattaforma di streaming.

Qui il trailer ufficiale di Hellbound

Di cosa parla Hellbound

Incredibili manifestazioni infernali hanno luogo tra la folla nel centro di Seul. Esseri misteriosi condannano alcuni individui agli inferi, mentre altre creature ultraterrene appaiono in un preciso momento per avvolgere i condannati in un rogo mortale. La voce risoluta di Jung Jinsu, il leader dell'emergente organizzazione religiosa Nuova Verità, si solleva dal caos totale generato da questi inspiegabili eventi soprannaturali, sostenendo che solo i peccatori sono destinati alla dannazione e che questi avvenimenti rappresentano la volontà divina per riportare gli esseri umani sulla retta via. Un gruppo di seguaci estremisti chiamato Punta di Freccia decide di assumere il controllo sulle punizioni di coloro che si oppongono alla volontà divina. Il mondo si trasforma in un vero inferno. L'avvocata Min Hyejin sfida il presidente Jung sostenendo che le manifestazioni infernali sono semplicemente eventi soprannaturali e si unisce ai pochi che cercano di proteggere i condannati e restituire il mondo agli esseri umani e non agli dei. Insieme decidono di affrontare il caos scatenato dalla Nuova Verità.

Quando esce Hellbound su Netflix

Sarà possibile trovare i sei episodi della nuova serie horror/thriller coreana sul catalogo di Netflix a partire dal 19 novembre alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.