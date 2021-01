His dark materials rinnovata per una terza stagione

La seconda stagione è una delle serie più viste nelle ultime settimane su Sky. "His dark materials - Queste oscure materie" avrà però anche una terza stagione che, salvo sorprese, sarà quella conclusiva. L'annuncio è arrivato nelle scorse settimane, mentre l'attesa seconda stagione si preparava a fare furori nel palinsesto di Sky Italia.

Lo show con protagonista Dafne Keen è basato su una trilogia letteraria (La bussola d'oro, La lama sottile, Il cannocchiale d'ambra). Difficile, dunque, che i produttori non realizzassero almeno tre stagioni, ispirate agli omonimi libri. In occasione della messa in onda (negli Usa e in Regno Unito) dell'episodio finale della S02, Hbo e Bbc hanno confermato in maniera ufficiale il ritorno di Lyra e compagni, ritorno che, quasi sicuramente, avverrà entro il 2021. La terza stagione sarà composta da otto episodi, come la prima (solo la seconda si era fermata a sette puntate a causa del Covid). Le riprese inizieranno nel 2021, a Cardiff. La casa di produzione sarà nuovamente la Bad Wolf. Il terzo e ultimo capitolo di His Dark Materials si baserà sul terzo e ultimo libro della saga di Queste oscure materie, cioè su The Amber Spyglass, Il cannocchiale d'ambra.