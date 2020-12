History of Swear Words: uscito il trailer dello show Netflix con Nicolas Cage

History of Swear Words è la nuova serie comedy targata Netflix in uscita il prossimo 5 gennaio 2021. Lo show ironico e con un protagonista d'eccezione, Nicolas Cage, sarà un excursus sull'origine di alcune delle più popolari parolacce della lingua inglese che verrà narrato, in chiave comica, dall'attore americano in sei episodi della durata di 20 minuti l'uno.

History of Swear Words: trama e cast

Nicolas Cage intervisterà alcuni storici ed esperti linguisti sulla tematica in questione ma anche noti attori che racconteranno aneddoti sull'uso di questa tipologia di linguaggio sulla scena. Questo show si prospetta divertente e interessante e vedrà tra le comparse nomi del calibro di Joel Kim Booster, DeRay Davis, Open Mike Eagle, Nikki Glaser, Patti Harrison, London Hughes, Jim Jefferies, Zainab Johnson, Nick Offerman, Sarah Silverman, Baron Vaughn, e Isiah Whitlock Jr.

Siete curiosi di sapere qualcosa in più su questa comedy? Beh, non resta che guardarne il trailer ufficiale pubblicato oggi stesso dallo staff del colosso di streaming californiano.

History of Swear Word: il trailer ufficiale