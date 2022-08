Il riassunto della prima puntata di House of the Dragon, uscita oggi su Sky

La grande stagione del fantasy è (ri)cominciata il 22 agosto 2022 (21 agosto se vivete dall'altra parte dell'Oceano) con l'uscita del primo episodio (su dieci totali) di House of the Dragon. In attesa de Gli Anelli del Potere su Prime Video, e senza dimenticare l'uscita su Apple TV+ della terza e ultima stagione di See con Jason Momoa, la serie prequel e spinoff di Game of Thrones ha inaugurato un periodo caldissimo per chi ama il genere fantasy, che andrà avanti almeno fino a inizio 2023 con La Ruota nel Tempo 2.

Ma torniamo a House of the Dragon, la nuova produzione di HBO nell'universo narrativo creato da George RR Martin, e precisamente dalla seconda parte del libro Fuoco e Sangue (Fire and Blood il titolo originale). Una serie che, come ormai noto e come evidente fin dal titolo, si concentrerà su una sola delle grandi casate di Westeros, ovvero i Targaryen, i domatori di draghi, come Daenerys e come Jon Snow - Aegon, amante e nipote (inconsapevole) della spezzatrice di catene che nel finale di Game of Thrones era impazzita malamente incarnando la deriva di tutto lo show.

Quindi non vedremo Winterfell, né Dorne, o Braavos, o la Barriera e neanche Esseros in House of the Dragon, che da tutti coloro che vi hanno partecipato racconta una storia più "domestica, intima e politica". Ma considerato che uno dei due showrunner, insieme a Ryan Condal, è Miguel Sapochnik, ovvero il regista delle puntate con le battaglie più epiche del Trono di Spade (da quella "dei bastardi" a quella contro i white walkers), c'è da aspettarsi anche molta azione.

Se avete visto la prima puntata on demand, in streaming su NOW o in tv su Sky Atlantic e volete farvi le idee più chiare, vi consigliamo perciò di proseguire nella lettura di questo articolo, con il riassunto della trama e alcune curiosità, tra cui alcuni legami con la serie madre. Se invece non avete ancora guardato The Heirs of Dragon - il titolo della prima puntata di House of the Dragon - sappiate che ci saranno tutti gli spoiler possibili e immaginabili del caso.