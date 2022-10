House of the Dragon, il riassunto dell'episodio 7 e la grande differenza coi libri

Dalle prime luci dell'alba di lunedì 3 ottobre, su Sky è disponibile (solo in lingua originale con sottotitoli in italiano) Driftmark, il settimo epsiodio su 10 della prima stagione di House of the Dragon, che sarà anche trasmesso alle 22.30 su Sky Atlantic dopo le puntate 5 e 6 doppiate in italiano.

Qualcuno ha paragonato la nuova puntata a una sorta di spinoff di Succession, piuttosto che della serie da cui deriva, ovvero Game of Thrones. Non avendo visto Succession, a noi è venuto in mente invece un altro paragone: considerato che quasi tutta la puntata si svolge in un'unica location, con tutti i personaggi riuniti, ci è sembrato di vedere un classico giallo di Agatha Christie, che forse potremmo definire "Sei (o sette, o otto, ma non Otto) piccoli Targaryen".

Dunque, se avete le idee confuse su chi (non) ha fatto cosa a chi, siete nel posto giusto, e dopo il riassunto dell'episodio analizzeremo la grossa differenza tra quanto visto sullo schermo e quanto presente in Fuoco e Sangue, il libro di George RR Martin da cui la serie deriva. Naturalmente, se ancora non avete visto l'episodio Driftmark, vi consigliamo di fuggire da qui a bordo del primo drago che trovate, onde evitare spoiler a profusione.

Cosa è successo nell'epsiodio "Driftmark"

La puntata si intitola così perché si svolge interamente nel castello di casa Velaryon, ad Alta Marea. Qui si riuniscono praticamente tutti i personaggi superstiti, forse con l'eccezione del neonato Joffrey Velaryon/Targaryen, per il funerale di Laena Velaryon, con cui si era concluso l'episodio scorso.

Quindi abbiamo tre famiglie e relative faide: Rhaenyra con i figli Jaecerys e Lucerys e - ogni tanto - il marito Laenor; Viserys con Alicent (anche se il re a un certo punto la chiama Aemma come la defunta moglie) insieme ai figli Aegon, Aemond e Helaena; il bi-vedovo Daemon, con le figlie Rhaena e Baela.

Mentre lo zio Vaemond fa la sua orazione funebre, Daemon si fa scappare una mezza risata quando si parla del "sangue spesso" dei Velaryon, forse guardando a Jace e Luke, e di sicuro inaugurando il disagio di tutti.

Così, mentre Laenor vaga disperato, immergendosi nel mare dove è appena stata calata la bara di sua sorella, succede di tutto. Innanzitutto scopriamo che Otto Hightower è di nuovo Primo Cavaliere, dopo che Larys Strong ha fatto uccidere il fratello Harwin e il padre Lyonel per compiacere la regina. Larys è presente a Driftmark, e lancia strane occhiate ad Alicent che ser Criston non può non notare.

Rhaenys parla con il marito Corlys e vorrebbe che i titoli della casa passassero alle figlie di Daemon, visto che non è cieca e sa, come tutti, che Jace e Luke non sono suoi nipoti di sangue. Ma Corlys dice che "la Storia ricorda i nomi, non il sangue" e prova a convincere il piccolo Luke, che giustamente risponde "sarò lord quando tutti qui saranno morti, quindi c'è poco da stare allegri".

Il masturbatore-da-balcone Aegon parla con il fratellino Aemond della loro sorella Helaena, tutta intenta a cantare una ninna nanna a un ragno enorme e schifoso. "Bella tipa che mi costringono a sposare" dice Aegon, facendoci sapere che sono promessi sposi-fratelli, e Aemond risponde che se l'accollerebbe volentieri. Che schifo, ma tant'è... E Aegon decide di prendersi una bella sbronza alla festa, sperando di far sua una cameriera.

A fine funerale, Rhaenyra, che da ore lanciava occhiate a Daemon, lo prende da parte e di fatto lo sgrida per averla abbandonata anni prima invece di farla sua. "Ma eri una ragazzina" dice lo zio, in un impeto di moralità. "Non lo sono più ora" risponde Rhaenyra, e così i due concludono sulla spiaggia il sesso che si erano promessi anni prima nel bordello di Fondo delle Pulci.

E non sono gli unici due a spassarsela. Infatti, mentre nonno Otto prende a calci il nipote che ha trovato ubriaco (e forse anche pieno di vomito, o anoi piace pensarla così) e lo ricompone per dargli una sveglia, Aemond si avventura alla ricerca di Vhagar, il colossale drago (che poi è femmina, ma draga ci suona davvero male) rimasto libero dopo la morte di Laena.

Vaghar all'inizio fa per incenerirlo, ma poi il giovane Aemond riesce a domarlo, ci sale in groppa e via in volo, non senza qualche iniziale difficoltà da prima volta alla guida senza manco un istruttore. A proposito, segniamo qui che la scena di Aemond e Vhagar è così scura (letteralmente, non metaforicamente) che ci ha ricordato la battaglia di Game of Thrones contro gli Estranei: era proprio necessario farci perdere la vista anche stavolta?

Ovviamente il volo di Aemond attira l'attenzione di tutti, e quando torna al castello tutto soddisfatto trova gli altri ragazzini di casa, tranne appunto l'ubriaco fratello. Forse pensava di ricevere applausi, invece prima viene preso a male parole da Baela, che giustamente voleva reclamare il drago materno non avendone uno suo. "Fatti dare un porco con le ali come l'hanno dato a me" risponde lui sprezzante, colpendo la bambina.

Scatta una rissa infantile, Aemond sembra prevalere e, dopo aver chiamato "bastardi" i nipoti (non senza ragione) afferra una pietra per darla in testa a Jaecerys (tipo Daemon cin Rhea) che aveva tirato fuori un coltello, ma arriva Lucerys che prende la lama di cui sopra e colpisce Aemond in faccia, cavandogli un occhio mentre sopraggiungono le guardie locali e reali a sedare gli animi.

Ed eccoci nella scena che in un giallo di Agatha Christie servirebbe al detective di turno per svelare l'assassino, ma qui sappiamo già tutto o quasi. Il più ignaro di tutti è Viserys, ormai più di la che di qua, che chiede al figlioletto di spiegare cosa è successo. Rhaenyra interviene per riferire le accuse, che costituiscono alto tradimento, e il re chiede a Aemond dove ha sentito queste "ignobili bugie" (più o meno, sua altezza, più o meno). Lui guarda la madre, ma poi interviene il fratello maggiore che ha imparato la lezione dal nonno materno e dice "sono stato io, pa', però dai guardali, è evidente che sono bastardi, e lo sanno tutti".

Allora Viserys prova a mettere una pietra sopra (non la faccia di qualcuno) la faccenda, dicendo a tutti di fare pace come dopo una baruffa da asilo per l'utilizzo di un triciclo, ma a questo punto sbotta Alicent. "Caro marito, con le scuse ci faccio la birra, qui voglio una bella legge del taglione perciò che qualcuno cavi un occhio a Lucerys".

Il marito rifiuta, lei prova a chiedere l'intervento di ser Criston che - per una volta ancora - sembra ragionevole nel dire "cara regina, io sno la tua guardia personale, non cavo gli occhi ai bimbi per vendicare i tuoi". Allora Alicent estrae dalla tasca del marito la mitica daga di Valyria che Viserys aveva mostrato a Rhaenyra per raccontarle della profezia che spoilera tutto Game of Thrones.

Mentre le altre guardie trattengono ser Cole, Alicent fa per attaccare il nipote, Rhaenyra si mette in mezzo e le dice qualcosa tipo "facevi tanto la santerellina, ora tutti vedono che sei una pazzoide assetata di sangue", lei perde la brocca e accoltella il braccio della figliastra ed ex amica, prima di lasciar cadere il pugnale ed essere consolata proprio da Aemond che le dice "A ma' lascia stare, avrò perso un occhio ma ci ho guadagnato un super drago e mi va bene così".

Più o meno la stessa cosa che poco dopo Otto dice in privato alla figlia, aggiungendo i suoi complimenti per aver finalmente visto in Alicent la determinazione che serve a vincere lo "spregevole" gioco del trono (sì, Game of Throne in inglese).

Laenor arriva bello bello quando è tutto finito, dice alla moglie "scusa se non c'ero" e lei sarcastica ribatte "dovrebbe diventare il nostro motto". Lui promette di fare il bravo, ma ormai Rhaenyra ha azionato la macchina di Daemon. Che va da Qarl e lo paga per uccidere il suo amante poco segreto.

Qarl sembra accettare, arriva a Driftmark e inizia a menar di spada contro Laenor mentre uno scudiero prova a dividerli. Scena dopo: Corlys e Rhaenys trovano un cadavere nel fuoco e sono sicuri si tratti del figlio. Scena dopo: Qarl fugge su una barca sulla quale c'è Laenor con i dredd tagliati e la testa rasata. Scena finale: Rhaenyra e Daemon si sposano sotto gli occhi dei Velaryon, pronti a iniziare la loro guerra contro i "verdi", che non sono un partito di ecologisti ma la fazione di Alicent, che in questa puntata ha guadagnato un grosso dragone che tornerà utile.

La grossa, enorme, differenza con i libri di George RR Martin

Nelle scorse settimane abbiamo già osservato come le morti che vediamo in questa serie siano piuttosto diverse da quello che George RR Martin ha descritto - o meglio, fatto descrivere alle sue fonti storiche fittizie - in Fuoco e Sangue: è stato il caso di Lady Rhea, di Harwin e Lyonel Strong, e anche della stessa Laena. Ma erano quasi dettagli, che non tolgono molto alla trama della serie.

Il caso di Laenor è però molto differente da questi. Per il semplice fatto che, nel libro, Laenor muore davanti a molti testimoni (se ci avete fatto caso, nell'assoldare Qarl il "caro" Daemon parla appunto di testimoni), a una fiera a cui era andato con l'amico-amante. Cioè, Laenor muore davvero, e si sospetta che dietro ci sia Daemon ma non è certo.

Nella serie, invece, vediamo Laenor scappare via con l'amato, presumibilmente per andare a godersi l'oro di Daemon dall'altra parte del Mare Stretto, in pratica per fare la vita che ser Criston aveva proposto a Rhaenyra. Ma con più soldi, e vabbè meno capelli.

Vedremo ancora Laenor e Qarl? Il loro piano porterà altre differenze rilevanti con la trama letteraria? Non è dato saperlo. Però, come ha scritto il critico Jeremy Egner sul New York Times, non è da escludere che questa differenza sia stata voluta dagli showrunner per sfuggire all'odiosa abitudine di Martin di far morire malamente tutti i personaggi gay del suo universo narrativo.

Altri appunti sulla puntata (e altre differenze con il libro)