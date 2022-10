House of the Dragon, il riassunto dell'episodio 8 e le necessarie spiegazioni

Lunedì 10 ottobre, dalle 3 del mattino on demand e in streaming su NOW è disponibile The Lord of the Tides, ottavo (e terz'ultimo) episodio della prima stagione di House of the Dragon, in onda su Sky Atlantic la sera stessa dalle 22.20 dopo gli episodi precedenti doppiati in italiano.

Per fare una battuta, c'è una scena di questo episodio che ci ha fatto sorgere un dubbio: ma Daemon Targaryen è per caso un antenato del quasi omonimo Goemon, amico e complice di Lupin III? In alternativa, può essere che la spada di Goemon sia in acciaio di Valyria?

Se non avete capito la battuta è perché probabilmente non avete visto ancora l'episodio in questione: in questo caso fermatevi qui se non volete trovare un'infinità di spoiler. Se invece avete visto l'episodio, seguiteci in questo recap di una puntata da... perdere la testa (ok, prima o poi la smettiamo con le battute).

Cosa è successo in "The Lord of Tides"

Il titolo dell'episodio fa ovviamente riferimento al titolo dei lord di casa Velaryon, signori delle maree. Ed è proprio a Driftmark, teatro dello scorso episodio, che inizia la puntata numero 8.

In particolare, si comincia con un maestro di Driftmark che ragguaglia Rhaenys sul marito Lord Corlys. Scopriamo così che Corlys Velaryon manca da casa da sei anni, tempo durante il quale è tornato a combattere nelle Stepstones (evidentemente non bastava uccidere il Nutrigranchi) e in un'imboscata è stato gravemente ferito.

Siccome è un grande guerriero è sopravvissuto, ma le ferite riportate gli hanno procurato una febbra interiore che quasi sicuramente lo condurrà a morte rapida ma non indolore. E dunque, si pone la questione: chi sarà l'erede sul Trono di Legno di Driftmark?

Nello scorso episodio, Corlys e Rhaenys avevano discusso sull'opportunità di nominare erede Lucerys, in teoria legittimo erede in quanto secondogenito (il fratello Jacaerys dovrebbe diventare re dopo la madre Rhaenyra), come voleva Corlys, o se scegliere invece Baela, visto che - molto semplicemente - i figli di Laenor non sono i figli di Laenor, come voleva Rhaenys.

Ma ecco la "terza via": Vaemond, il fratello di Corlys che aveva dileggiato i figli di Rhaenyra persino al funerale di Laena (ricevendo come risposta la risata di Daemon), vuole per sé quel titolo, e non si fa problemi a chiamare Lucerys e Jacaerys "cuccioli di Strong". Alle rimostranze di Rhaenys, che forse ricorda il discorso del marito sulla storia che "ricorda i nomi, non il sangue", Vaemond risponde dicendo che avrà l'appoggio della corona.

"Mio cugino ti taglierà la lingua se chiedi una cosa del genere" dice Rhaenys. "Ma adesso sul trono non c'è il re, c'è la regina". E ancor prima di vedere Viserys sappiamo che è così, anzi è strano che il vecchio e malato re sia ancora vivo, più o meno.

Ad ogni modo, Baela, che ha assistito alla scena al fianco della nonna, manda una lettera a suo padre Daemon, che nel frattempo si diletta scoprendo nuove uova di drago a Dragonstone. Daemon riferisce a Rhaenyra, e in un amen (o quello che si dice alla fine delle preghiere del culto dei Sette) si recano a King's Landing per rivendicare i diritti di Luke.

Ed eccoci nella capitale, dove negli ultimi anni gli Hightower hanno sostituito le insegne dei Targaryen con i simboli della religione di cui sono alfieri. Ad accoglierli c'è il solo Lord Caswell (vedi sotto), giusto per far capire il clima. In ogni caso moglie e marito (o nipote e zio) vanno dal padre/suocero/fratello/re. E, accidenti se è messo male.

Il re è a letto, ormai ridotto a un fantasma, con i denti neri e una maschera d'oro a coprirne metà volto: considerato lo stato di quello che si vede, ciò che non si vede deve essere messo malissimo (lo è). Comunque, Rhaenyra presenta al padre i figli avuti da Daemon, che si chiamano Aegon (giusto per non lasciare l'esclusiva ad Alicent) e Viserys come il nonno (che infatti risponde "nome perfetto per un re!"), e Rhaenyra è di nuovo incinta. Piccola nota: in tutta la puntata non vediamo il terzo figlio (di Laenor, o meglio di Harwin Strong) Joffrey, ed è nominato solo una volta: questioni di budget per non scritturare il millesimo attore? Chissà.

Dopo un breve incontro con la regina-arredatrice-di-fortezze-rosse, che sostiene di "governare con mio padre seguendo le sagge parole del re" giusto per farsi prendere in giro da Daemon "E con tutti i fiori di papavero che gli date per tenerlo buono come la esprime la sua saggezza, a rantoli e strizzate di occhi?", assistiamo a un bello scambio tra Rhaenyra e Rhaenys.

La "regina-che-non-fu-mai" ha giusto un po' di risentimento verso l'erede al trono, che le ha fatto uccidere il figlio (o almeno lei così crede), ma Rhaenyra non lascia anzi raddoppia. Prima dice "non c'entro niente con la morte di Laenor" e non si capisce se è perché sa che è vivo o perché di fatto se ne è occpuato Daemon (a cui infatti poi dice "crede che abbiamo ucciso suo figlio"). Poi fa un'altra proposta di matrimonio, questa volta doppia, i suoi (e di Laenor, pardon di Harwin) figli con le figlie di Daemon e Laena.

Rhaenys sa che è una proposta disperata, ma la accetta perché, in effetti, hanno tutti da guadagnarci: da una parte non si mette in discussione la legittimità di Lucerys e Jacaerys (e quindi la morale di Rahenyra), dall'altra Driftmark resterebbe comunque in mani Velaryon, per quanto mani femminili di consorti.

E ora, lo showdown, o meglio l'udienza per stabilire chi sarà l'erede del morituro Corlys. Sul trono c'è Otto Hightower, che ovviamente ha tutto l'interesse a scegliere Vaemond per assicurarsi il favore della flotta dei Velaryon contro Rhaenyra e Daemon.

Ma dopo l'arringa di Vaemond, quando Rhanyra inizia a parlare della "farsa" a cui stannio partecipoando, a sorpresa arriva Viserys, che ha rinunciato a un giro di fiori di papavero per essere abbastanza lucido da presenziare all'udienza. Il suo incedere lento e zoppicante ci commuove, e la gentilezza con cui Daemon lo aiuta a raccogliere la corona e sedersi sul Trono di Spade ci fa dimenticare che Daemon è di fatto un pluriomicida.

Ma ce lo ricorda subito dopo. Perché Viserys prende la parola per dire qualcosa tipo "ma di che stiamo discutendo qui se è tutto chiaro? Al massimo può parlare Rhaenys a nome del marito". Sua cugina ringrazia per l'assist, ricorda il desiderio del marito, en passant accetta ufficialmente la duplice proposta di matrimonio e così è deciso.

Solo che a Vaemond parte la brocca, non accetta il verdetto del re e chiama apertamente "bastardi" Luke e Jace e "puttana" Rhaenyra. Non facciamo in tempo a pregustarci la sua fine che il malconcio Viserys estrae la famosa daga e minaccia di tagliargli la lingua, ma Daemon decide altrimenti e con un colpo netto taglia a metà la testa di Vaemond, lasciandogli praticamente solo la lingua attaccata al corpo. Questione eredità di Driftmark risolta.

Viserys si sottopone a un altro ciclo di cure, ma quando Otto dice di somministrargli i fiori di papavero il re risponde "voglio fare cena, Otto" "Sua Altezza è ora di colazione adesso" "Non sono così rinco, intendo dire che non mi dovete sedare perché stasera voglio fare cena con tutta la mia famiglia riunita".

Ed eccoci a cena. Ci sono gli adulti e ci sono i ragazzi che nella scorsa puntata si sono presi a pugni e coltellate. In particolare: Luke e Jace sono sempre un po' timidini e consapevoli di non somigliare al loro padre, Aegon è sposato con Helaena ma ha appena stuprato una cameriera che poi è stata consolata da Alicent con qualche moneta e il tè-pillola-del-giorno-dopo che aveva già preso Rhaenyra, e Aemond è stilosissimo con la benda sull'occhio, ma è anche sempre più insopportabile. Non ci sono i bambini, e come detto neanche Joffrey.

Viserys fa a tutti un bel discorso dopo essersi tolto la maschera e aver mostrato il buco che ha al posto dell'occhio destro. "Basta litigare, teniamo unita la famiglia, se non per il regno almeno per questo vecchio che vi ama tutti" è il senso delle sue parole (che Paddy Considine ha detto di aver preparato in stile Anthony Hopkins).

Il dicorso sembra aver fatto presa su Rhaenyra, che propone un brindisi ad Alicent di cui riconosce la devozione e lo spirito di sacrificio per il marito. L'ex amica risponde allo stesso modo, dicendo che Rhaenyra sarà sicuramente una bravissima regina. Sembra un momento idilliaco, ma i figli della regina rovinano tutto.

Prima ci prova Aegon, che dice a Rhaena "se tuo marito non ti soddisferà vieni pure da me", ma Jacaerys resiste alla tentazione di mandarlo a quel paese (che deve essere a Essos, o così immaginiamo). Anzi, Jacaerys coglie al balzo la palla lanciata dal brindisi di Helaena "cugina non preoccuparti del matrimonio, mio marito non c'è quasi mai tranne quando è ubriaco" per proporle di ballare e allietare il re.

Viserys in effetti è contento, e forse perché si rilassa troppo ha un acutizzarsi del suo dolore e lo portano via. Al che ci pensa Aemond a rovinare definitivamente tutto, con un brindisi che dedica ai suoi nipoti, così belli e così "forti" (strong in inglese), solo per far riferimento al loro vero padre.

Sta per scattare un'altra rissa, ma stavolta gli adulti la stroncano sul nascere. Alicent si scusa per suo figlio, Rhaenyra dice "è meglio se torniamo a Dragonstone". "Ma come te ne vai già? Resta ancora" replica un'Alicent che ci pare davvero sincera (o è solo diventata più brava a fingere?) e la principessa chiude con "dai, li riporto a casa e torno subito in groppa a un drago per stare con mio padre".

Ma quella notte, ad assistere Viserys, c'è solo la regina. Solo che il re non è proprio lucidissimo e la scambia per la figlia. E inizia un discorso ricollegandosi a una domanda che prima gli aveva fatto Rhaenyra. Dice che sì, la profezia di Aegon il Conquistatore è quella, che solo un Targaryen potrà salvare il mondo da freddo e oscurità.

Alicent però non capisce bene, crede che il marito parli di loro figlio e non sa di che profezia parli. Ma quando il re dice "solo tu puoi farcela" lei non capisce che sta parlando a Rhaenyra e probabilmente mette da parte in un secondo tutta la sua ritrovata gentilezza. Saluta il marito, che dice ancora un'ultima frase mentre la puntata finisce, e probabilmente anche la sua vita.

Quello che va detto sui (non) cambi di attore

Un'osservazione che ci sentiamo in dovere di fare prima dell'analisi di questa puntata, e che forse avremmo già dovuto fare, riguarda i cambi di interpreti a cui stiamo assistendo in questa stagione dove in quasi ogni episodio c'è un salto temporale notevole.

Senza spirito polemico, ma non capiamo certe scelte. La più evidente di tutti è quella di non cambiare mai gli attori di Daemon (Matt Smith) e ser Criston Cole (Fabien Frankel). Anzi, neanche di invecchiarli in qualche modo, nonostante nella storia passino oltre vent'anni dalla loro prima apparizione.

A fare da contraltere, ci sono Rhaenyra e Alicent: nella loro versione adolescenziale erano interpretate da Milly Alcock ed Emily Carey, sostituite nella versione adulta da Emma D'Arcy e Olivia Cooke. Che però sono praticamente uguali dalla loro comparsa, nonostante siano passati diversi anni.

In tal senso, basti pensare che Cooke ha poco più di un anno di Tom Glynn-Carney (il nuovo Aegon), e la scarsa differenza di età si vede tutta. Insomma, se proprio non volevano cambiare troppi attori forse i creatori di House of the Dragon avrebbero potuto chiedere consigli ai truccatori di Rebecca in This is us?

Come muore Vaemond nel libro

Magari vi deluderà o invece vi farà piacere, in ogni caso per la rubrica "morti molto diverse tra serie tv e libro" segnaliamo che in Fuoco e Sangue Vaemond Velaryon non muore in modo così teatrale, con un colpo di spada netto davanti a tutti, ma dopo essere stato catturato e decapitato in seperata sede da Daemon su richiesta di Rhaenyra, con il cadavere dato in pasto a Syrax, il drago di Rhaenyra.

Avete notato anche voi Lord Caswell?

Come nell'episodio 6, anche in questa ottava puntata Rhaenyra ha ringraziato un oscuro funzionario del regno di nome Lord (Allun) Caswell. L'altra volta era dopo le congratulazioni per il parto mentre la principessa si recava sanguinante dalla regina, stavolta Caswell è colui che arriva trafelato e solitario ad accogliere Rhaenyra e Daemon (che non manca di sottolineare la freddezza degli Hightower).

Se due indizi sono una prova, e se non c'è due senza tre, insomma siamo abbastanza convinti che vedremo ancora questo personaggio, altrimenti non avrebbe avuto senso farlo comparire e nominare per ben due volte. E come due settimane fa, anche stavolta vi ricordiamo che se non temete spoiler potete trovare la sua biografia (e la sua morte) a questo link.

Addio re Viserys e grazie di tutto

Non potevamo non chiudere con un saluto a Viserys e a Paddy Considine, che ha saputo dare corpo (malandato) e mente (forse troppo gentile per quel trono) a un monarca buono, testardamente attaccato alle profezie e alle tradizioni, ma anche teneramente affezionato alla sua famiglia.

E forse amaramente pentito di quella scelta fatta nel primo episodio, quando ha causato la morte di Aemma. Addio sua altezza, si consoli con quanto le disse il caro Lyonel Strong, lui sì che era un bravo Primo Cavaliere...