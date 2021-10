Il trailer di House of the Dragon, lo spin off di Game of Thrones, è stato visto un milione di volte in poche ore

La mattina di martedì 5 ottobre HBO ha pubblicato su YouTube il trailer ufficiale di House of The Dragon, la serie tv spinoff e prequel di Game of Thrones.

È una frase che si sente molto spesso, ma House of the Dragon è davvero una serie attesissima da milioni e milioni di persone. A dimostrazione di ciò, basti pensare che il trailer pubblicato da HBO ha superato il milione di visualizzazioni su YouTube in appena quattro ore dal suo rilascio.

Prima di vederlo, un rapido riassunto di quello che vedremo in questa serie.

Di cosa parla House of The Dragon

La Casa del Drago che fa da titolo alla serie è ovviamente quella della famiglia Targaryen, che nel Trono (liquefatto, ma di nuovo in piedi per il prequel) di Spade era rappresentata dalla prima indomita e poi insana di mente Daenerys, ultima erede (ok, insieme a Jon Snow) di una dinastia cancellata dalla Storia a causa proprio della propria violenta follia.

In House of The Dragon, siamo 200 anni prima delle vicende viste in Game of Thrones, e - per chi ha letto i libri di George R. R. Martin - la serie è basata sul romanzo del 2018 Fuoco e sangue, in cui si narra appunto dell'inizio della caduta di Casa Targaryen e degli eventi che porteranno alla guerra civile di quella famiglia, nota anche come "Dance of the Dragons".

Gli attori e i personaggi di House of the Dragon

Paddy Considine: Viserys I Targaryen

Emma D'Arcy: Rhaenyra Targaryen

Olivia Cooke: Alicent Hightower

Matt Smith: Daemon Targaryen

Rhys Ifans: Otto Hightower

Steve Toussaint: Corlys Velaryon

Eve Best: Rhaenys Velaryon

Sonoya Mizuno: Mysaria

Fabien Frankel: Criston Cole

Graham McTavish: Harrold Westerling

Ryan Corr: Harwin Strong

Jefferson Hall: Jason Lannister / Tyland Lannister

David Horovitch: Gran Maestro Mellos

Matthew Needham: Larys Strong

Bill Paterson: Lyman Beesbury

Gavin Spokes: Lyonel Strong

Il trailer di House of the Dragon

Ed eccoci finalmente all'esaltante trailer ufficiale di House of the Dragon, in cui la voce narrante (quella di Viserys?) spiega che "non sono i sogni che ci hanno fatto diventare re, ma i draghi".

Quando esce House of the Dragon

Come si legge a fine video, la serie uscirà nel 2022 su HBO Max. È facile prevedere che, come Game of Thrones, anche House of the Dragon uscirà in Italia su Sky, che ha con HBO un accordo che andrà avanti sicuramente finché HBO Max non approderà sul mercato italiano.