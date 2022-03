Lo spoiler di cui avevate bisogno per dare una chance a "How I met your father"

È probabilmente il reboot-remake meno atteso degli ultimi anni (forse se la gioca con il prequel de Il Signore degli Anelli), ma dagli Stati Uniti arriva una notizia che forse vi convincerà a guardare fino alla fine la stagione di How I met your father, il remake della mitica sitcom How I met your mother.

Ancora inedita in Italia, dove uscirà a partire dall'11 maggio su Disney+, HIMYF è già arrivata al finale di stagione negli USA, dove è stata messa in streaming da gennaio su Hulu. Ed è proprio dall'ultimo episodio che arriva una sorpresa che - a costo di vedersela rovinare - potrebbe convincere qualche scettico a dare una possibilità alla nuova serie. Ovviamente se proseguite lo fate a vostro rischio e pericolo, perché di qui in poi ci sarà uno spoiler "leggen... aspettate... dario", come direbbe Barney.

Cosa succede nel finale di stagione di HIMYF

Dunque, eccoci al punto. Molti fan della serie originale nei mesi scorsi hanno criticato questo reboot, anche e soprattutto perché non era prevista nessuna presenza dei personaggi di un tempo, ovvero Ted, Marshall, Lily, Barney e Robin.

Ebbene, nell'ultima puntata di HIMYF la sorpresa è proprio questa: in scena compare una protagonista di HIMYM, e precisamente Robin Scherbatsky, interpretata dalla sempre bellissima Cobie Smulders.

Robin parla con Sophie (Hilary Duff, la protagonista) e sono nel mitico bar MacLaren's (i protagonisti della nuova serie in genere frequentano un altro locale). Sophie riconosce Robin, che è un'affermata giornalista televisiva, e si mettono a parlare di questioni sentimentali. E così Robin (ricordiamo che il finale di HIMYM è ambientato nel 2030) parla di un uomo stupendo che frequentava tanto tempo fa e che le aveva detto di amarla al primo appuntamento: ovviamente, parla di Ted Mosby, pur senza nominarlo.

Le foto e i video di Robin nella serie remake

Su Twitter sono ovviamente comparsi molti contenuti foto e video per celebrare il momento indubbiamente più alto della prima stagione. E i produttori non hanno escluso nuove comparsate del cast della serie originale.

No way we actually got Robin Scherbatsky back, it feels like a dream #HIMYF pic.twitter.com/Q9ZuonXkM5 — Lauren? (@spampixsharpe) March 15, 2022

how i met your mother robin scherbatsky how i met your father himym himyf edit fancam pic.twitter.com/VJBpMhQMxu — emy (@mariahillgf) March 15, 2022

Kaget tiba-tiba Robin Scherbatsky nongol di How I Met Your Father. #HIMYF pic.twitter.com/dbEF6kDDSm — ahmdysf (@uncleucup) March 17, 2022