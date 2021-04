Sì, lo spinoff di "How I met your mother" si fa davvero, e la protagonista è Hillary Duff

Una notizia "leggen... non ti muovere... daria" per milioni di fan in tutto il mondo: la piattaforma di streaming Hulu (Disney) ha annunciato che il tanto desiderato spinoff-remake di How I met your mother si fa davvero, anzi la produzione della prima stagione è già a buon punto.

La serie di 10 episodi si chiama How I met your father, è ambientata ai (difficili) giorni d'oggi e il ruolo della protagonista, stavolta al femminile, è stato affidato a Hilary Duff.

Quando uscirà How I met your father? E in Italia?

Lo spinoff-remake, seguito di HIMYM, uscirà in Italia su Disney+, probabilmente nella versione Star dove attualmente è disponibile tutta la serie originaria, ma al momento non si conosce nemmeno la data di uscita negli USA, quindi è difficile indicarne una per il nostro Paese, ma presumibilmente arriverà nel 2022.

Di cosa parla la nuova serie How I met your father

Come riporta l'annuncio ufficiale di Hulu negli Stati Uniti, la storia di HIMYF viene raccontata da Duff al figlio (unico, non come la ragazza e il ragazzo dell'originale) e ci "catapulterà indietro all'anno 2021, quando Sophie e il suo intimo gruppo di amici si ritrovano in mezzo ai dubbi su chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell'era delle app di appuntamenti e delle opzioni infinite".

La serie spinoff, così come l'originale, sarà ambientata a New York (ma come l'originale sarà probabilmente girata a Los Angeles).

Gli autori e il cast di How I met your father

Creatori e showrunner del remake della celebre serie CBS saranno Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, creatori di This is us e Love, Victor, mentre i creatori della serie originale Carter Bays and Craig Thomas tornano nelle vesti di produttori esecutivi.

"Ragazzi, vi voglio raccontare una storia incredibile: la storia di come due scrittori sono stati abbastanza fortunati da fare la loro serie tv dei sogni per nove stagioni e ora passano la fiaccola a un nuovo ispirato team creativo che ha la propria storia incredibile da raccontare, la storia di How I met your Father" hanno commentato Bays e Thomas, citando l'incipit della loro creazione.

Per quanto riguarda il cast della serie, Hulu non ha annunciato altri nomi all'infuori di quello di Hilary Duff, che torna così protagonista di una serie prodotta da Disney, in attesa di tornare all'annunciato sequel della "sua" Lizzie McGuire con Disney+.

Gli altri tentativi falliti di fare un sequel di HIMYM

Come ricorda anche The Hollywood Reporter, CBS aveva già provato a fare un remake-sequel di HIMYM: era il 2014, fu girato il pilot di How I met your Dad con Greta Gerwig (Ladybird, Piccole donne) ma poi il progetto fu bloccato.

Lo stesso progetto attuale, che ormai ha preso forma ed è stato comunicato ufficialmente, è figlio (per rimanere in tema di parentele) di un lavoro che va avanti già dal 2016, quando furono chiamati Aptaker e Berger, e dopo una serie di interruzioni e cambi di direzione si è arrivati alla produzione appena annunciata da Hulu.