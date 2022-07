Hugh Grant è Zeus nella nuova serie Netflix, Kaos

Ve lo immaginate Hugh Grant nei panni di Zeus? Dovreste, perché l'attore britannico è pronto a interpretare il re dell'Olimpo in una nuova serie Netflix dedicata alla mitologia greca, Kaos. Grant ha ottenuto la parte più ambiziosa del progetto e diventerà, appunto, Zeus, il re degli déi nella nuova dark comedy mitologica della piattaforma di streaming che inizia ad avere già un cast ben delineato. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo su questo nuovo progetto di Netflix che sarà scritto dalla sceneggiatrice diThe End of the F***ing World, Charlie Covell.

Chi c'è, oltre a Hugh Grant, nel cast di Kaos

Oltre a Hugh Grant sono confermati nel cast della serie anche Janet McTeer (Ozark), nei panni di Era, Cliff Curtis, già visto in Fear the Walking Dead che interpreterà il dio del mare, Poseidone e David Thewils, volto noto di Fargo sarà Ade, il fratello di Zeus. Ci sarà anche Nabhaan Rizwan di Station Eleven come Dioniso, il figlio di Zeus. E poi ci sono i mortali Riddy, Orfeo e Ari interpretati rispettivamente da Aurora Perrineau, Killian Scott e Lella Fazard.

Di cosa parla Kaos

La storia di Kaos , la nuova serie britannica Netflix di 8 episodi, è una rivisitazione, in chiave ironica e contemporanea, della storia della mitologia greca ed esplorerà i temi dell'amore, del potere, della morte, del tradimento. Zeus, dio potentissimo ma anche tanto insicuro scopre, una mattina, di avere una ruga sulla fronte e va letteralmente in crisi diventando paranoico. Per quella ruga inizierà a vedere il suo crollo e la sua fine ovunque interpetando ogni accadimento come un segno del destino.

Quando esce Kaos su Netflix

Non sappiamo ancora quando uscirà Kaos su Netflix ma possiamo immaginare di poter vedere la serie mitologica sul catalogo già agli inizi del 2023.