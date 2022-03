Tutto quello che sappiamo su Human Resources, la nuova serie animata Netflix

Su Netflix sta per arrivare Human Resources, una nuova serie animata nata dalle menti creative che hanno ideato la popolare e premiata serie animata per adulti Big Mouth. Questo nuovo e coloratissimo titolo della piattaforma di streaming si preannuncia ancora più tagliente e provocatorio della serie a cui si ispira e con i suoi dieci episodi è pronto a far divertire e allo stesso tempo ragionare il pubblico.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che sappiamo su Human Resources.

Qui il trailer di Human Resources

Qual è la trama di Human Resources

Lo spinoff di Big Mouth svela i segreti delle vite quotidiane di creature come Mostri degli ormoni, Kitty Depressione, Spirito della Vergogna e molte altre che accompagnano gli umani in tutte le fasi della vita, dalla pubertà alla genitorialità fino all'età avanzata. Diventa presto chiaro che nonostante i protagonisti siano creature, mostrano anche loro un grande lato umano. L'eccellente cast vocale della versione originale include Nick Kroll, Maya Rudolph e David Thewlis ancora una volta nei ruoli interpretati in Big Mouth, così come Aidy Bryant, Brandon Kyle Goodman, Keke Palmer e Randall Park tra gli altri. Human Resources non racconta una giornata tipica in ufficio. La serie è coideata da Kelly Galuska, Nick Kroll, Andrew Goldberg, Jennifer Flackett e Mark Levin, che si occupano anche della produzione esecutiva.

Quando esce Human Resources su Netflix

Human Resources ha fatto il suo debutto su Netflix il 18 marzo in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.