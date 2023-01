Hunters, le cose da ricordare della prima stagione in attesa dei nuovi episodi

Il 13 gennaio su Prime Video escono tutti e otto gli episodi della seconda e ultima stagione di Hunters, la serie tv creata da David Weil e con Al Pacino che uscì con i dieci episodi della prima stagione a febbraio 2020 (per chi non la conosce, possiamo definirla un mix tra The Boys e Bastardi senza Gloria).

Se l'avete vista allora, o comunque se non l'avete appena finita, potrebbe essersi utile un riassunto del finale di stagione, per arrivare preparati a Hunters 2. Di seguito quindi abbiamo riassunto i punti fondamentali da ricordare, ovviamente con tutti gli spoiler del caso per chi non ha mai visto la prima stagione completa, ma prima una nostra considerazione sui motivi per cui Hunters è una serie tv da non lasci

Perché vedere Hunters

Prima abbiamo scritto che Hunters sembra la fusione di The Boys e Bastardi senza Gloria, ma è soprattutto con The Boys che le analogie si sprecano.

Innanzitutto perché dichiaratamente Weil ha voluto colmare un vuoto che ha avvertito in giovinezza (quando è stato vittima di antisemitismo), quello dei supereroi ebrei che riparano ai torti uccidendo nazisti. E qui l'analogia con il film di Tarantino serve a capire la carica di adrenalina che sprigionano le scene in cui la giustizia/vendetta verso i torturatori nazisti si compie.

Ma appunto, il team guidato da Meyer Offerman è un team di eroi, non tutti ebrei, tutti determinati a sconfiggere una volta per tutte i più grandi cattivi della Storia, ovvero appunto quei nazisti che addirittura si sono infiltrati così bene (con o senza la complicità del governo) da progettare un Quarto Reich.

E Jonah è molto simile a Hughie, se ci pensiamo. Anche lui è il classico bravo ragazzo (più o meno), che quando perde la persona che più ama decide di unirsi a un gruppo di persone che uccidono cattivi-che-sembrano-buoni.

In più, il fatto che non ci sarà neanche Hunters 3 è un ottimo motivo per confidare nel fatto che Hunters non "salterà lo squalo", portando a termine la storia senza troppi giri inutili (come, secondo noi, tende a fare The Boys).

Come finiva la stagione 1 di Hunters

Le cose fondamentali da ricordare del finale di stagione sono due: Meyer (Al Pacino) in realtà è "Il Lupo" e in Argentina sono vivi e vegeti sia Eva Braun alias Il Colonnello, sia Adolf Hitler, che nella stagione 2 è interpretato dall'attore tedesco Udo Kier.

Partiamo da Offerman-Zuchs: Jonah ha setacciato le carte della nonna Ruth e ha scoperto un biglietto da visita di un chirurgo plastico, e ha dedotto che fosse proprio Il Lupo, il torturatore medico nazista che aveva martoriato Meyer e Ruth. Per cui lo ha catturato e lo ha portato a quello che a questo punto è suo nonno Meyer Offerman.

Anche se il medico continua a negare di essere Zuchs, e con un bavaglio in bocca pare dire "è lui!", Meyer lo fa fuori in fretta. E qui finalmente Jonah realizza tutto: in realtà quello che ha di fronte non è suo nonno Meyer, ma è proprio Il Lupo, che infatti non ha detto la preghiera che, tanti anni prima ad Auschwitz, Meyer aveva giurato a Ruth di dire quando lo avrebbe ucciso.

Al Pacino a questo punto spiega di aver ucciso Meyer dopo la liberazione, di averne rubato l'identità e di essere fuggito dal campo di Auschwitz riuscendo ad arrivare in Germania, dove ha dato tutti i suoi soldi a questo chirurgo per cambiargli i connotati.

Dopodiché è andato negli USA e ha vissuto da ebreo per trent'anni, finché un giorno ha ricevuto la visita di Ruth che, non riconoscendolo, lo ha ispirato a creare il team dei Cacciatori, un modo per sdebitarsi finalmente di tutto, o almeno in parte, il male commesso quando era un SS.

Jonah dunque uccide Il Lupo, e racconta tutto agli altri Hunters. Nel frattempo Harriet/Rebekah riceve una chiaamata dal suo solito contatto misterioso, che le dice di convincere gli altri a trasferirsi in Europa, e così i nostri eroi danno vita alla caccia agli 8 più potenti nazisti che si nascondono in Europa. Già che ci siamo, ricordiamo che l'ex ministro Biff Simpson è riuscito a entrare in Urss con la falsa identità di Boris Frodski, e chissà cosa combinerà lì.

Ma torniamo dall'altra parte dell'Oceano. Precisamente in Argentina, dove Joe Mizushima è stato portato dai nazisti che lo avevano investito e rapito. Qui scopriamo che Il Colonnello non è affatto morta nell'incidente d'auto con Offermann-Zuchs, e che si tratta nientepopodimeno che di Eva Braun. Non solo, con lei a godersi la loro villa argentina c'è proprio lui, Adolf Hitler.

Chiudiamo ricordando ancora il finale di stagione di Millie Morris e di Travis Leich: la prima ha arrestato il secondo, ma senza una confessione e con l'ostracismo dei suoi superiori invischiati con i nazisti avrà vita dura.

Travis, invece, ha deciso di creare il suo esercito in prigione, e come prima mossa si è fatto assegnare un avvocato ebreo solo per ucciderlo violentemente al primo colloquio e guadagnarsi così la stima degli altri carcerati. Anche dall'infame Travis è lecito aspettarsi molto nella seconda stagione.

Le anticipazioni di Hunters 2

Queste le anticipazioni sulla trama di Hunters 2 diffuse da Prime Video: "Dopo che un incidente ha causato il deragliamento delle loro imprese in Europa, gli Hunters devono riunirsi per dare la caccia al più famigerato nazista della storia, Adolf Hitler, che si nasconde in Sud America. Nel frattempo, uno sguardo al passato rivela che Meyer Offerman (Al Pacino) incontra una pericolosa minaccia che potrebbe svelare il suo segreto e rivelare la sua vera identità, con riverberi esplosivi per i nostri Hunters."

Il trailer di Hunters 2

In queste immagini si può capire qualcosa in più su quello che vedremo dal 13 gennaio (a partire da un Jonah quasi irriconoscibile, in meglio).