Hunters 2, le cose da sapere sull'ultima stagione della serie Prime con Al Pacino

È una delle serie più amate di Amazon Prime Video, ma anche la classica "perla" per lo più sconosciuta al grande pubblico. Stiamo parlando di Hunters (ma non c'entra Celebrity Hunted), la serie tv con Al Pacino che comanda uno speciale team che negli USA degli anni '70 si occupa di trovare e uccidere alti ufficiali nazisti che stanno pianificando un Quarto Reich in America.

Un mix tra Bastardi senza gloria e The Man in the high castle, in sostanza, di cui a breve uscirà la seconda stagione. Seconda e ultima, come rivelato dal magazine TV Line, che ha annunciato anche la data di uscita della seconda stagione e un po' di anticipazioni sulla trama, che al momento non riveliamo per non rovinare la visione della stagione 1 a chi se la fosse persa (l'articolo di TV Line potete comunque leggerlo qui).

Quando esce Hunters 2

La seconda e conclusiva stagione di Hunters uscirà, secondo quanto detto da TV Line, il 13 gennaio 2023 su Prime Video, a circa tre anni di distanza dalla prima stagione.

Le anticipazioni senza spoiler

Per ora, ci limitiamo a dirvi che la stagione 2 di Hunters vedrà una trama suddivisa su due linee temporali: una all'inizio degli anni '70, e una ambientata nel 1979.

Altra cosa che possiamo dire, e di cui chi ha visto la prima stagione comprende la portata, è che Al Pacino ci sarà anche nella seconda stagione.

Infine, possiamo dire che ci sarà ancora "il Colonnello" e anche il relativo partner in crimine, che sarà interpretato dall'attore tedesco Udo Kier.