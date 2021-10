I Bastardi di Pizzofalcone, le anticipazioni della quinta puntata

Lunedì 18 ottobre, alle 21.25 su Raiuno, va in onda la quinta puntata de I Bastardi di Pizzofalcone, la serie tv con Alessandro Gassmann tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Questa è la terza stagione della fiction, tornata per sei prime serate.

Quinta puntata: anticipazioni

Una commessa di farmacia viene uccisa da un balordo durante una rapina. Alcuni elementi, però, lasciano pensare che dietro a questo incidente si nasconda un caso ben più complesso. E' un delitto che il commissario Martini sente come proprio, facendo scoppiare un conflitto all'interno dei Bastardi. Intanto, l'ispettore Lojacono si avvicina sempre più all'autore dell'attentato al ristorante di Letizia e a una rivelazione molto difficile da sopportare.

La storia

La seconda stagione si era conclusa con un attentato in cui sono rimasti coinvolti tutti i protagonisti della serie e che ha posto tanti interrogativi, partendo proprio da chi è riuscito a salvarsi. La terza stagione inizia l'istante successivo all'esplosione che ha provocato il suo corredo di morti e feriti. Le conseguenze emotive dell'attentato provocano effetti che si rivelano ancora più devastanti dell'esplosivo. L'ispettore Lojacono è il primo a dover affrontare la crisi che affligge i sopravvissuti. I sensi di colpa e le accuse reciproche minano la vita personale e la sfera affettiva di tutta la squadra. Su tutti incombe una domanda senza risposta: chi ha messo quella bomba e perché? Non saranno I Bastardi a indagare sulla vicenda, essendo coinvolti in prima persona, ma lo faranno di nascosto, facendo i conti con i metodi scorretti e inefficienti di un procuratore venuto da Roma. Al tempo stesso, un'inchiesta interna alla squadra rivela molte verità scomode e un passato che era meglio lasciare sepolto. Il periodo successivo alla bomba rappresenta una svolta per i sopravvissuti, tra amori mai confessati, tentativi di far rivivere un passato ormai lontano e nuovi passi esistenziali. I membri della squadra rivelano aspetti nascosti della propria vita e della propria natura. Nessuno è quello che sembrava. In quei giorni confusi e disperati, il rapporto tra l'ispettore Lojacono e Laura Piras subisce una svolta. Dopo aver visto la morte in faccia, i due amanti decidono di rendere stabile la loro relazione. Nella squadra arriva un nuovo commissario Elsa martini, appena prosciolta da un processo per la morte di un pedofil. La Martini è stata dichiarata innocente, ma le voci di una vera e propria esecuzione non si sono spente. Intanto Lojacono passa le sue ore tormentato da sensi di colpa, rimorsi e rimpianti. Anche perché le indagini sulla bomba fanno nascere ipotesi impensabili che lentamente coinvolgono la squadra. Un mistero che diventa l'ossessione di Lojacono e segnerà tutto il corso della terza stagione.

Il cast

Nei panni dell'ispettore Lojacono ritroviamo Alessandro Gassmann, mentre Carolina Crescentini è il magistrato Laura Piras. Il resto della squadra è formato da Antonio Folletto (Aragona), Tosca D'Aquino (Ottavia), Massimiliano Gallo (Commissario Palma), Gianfelice Imparato (Pisanelli), Simona Tabasco (Alex Di Nardo), Gennaro Silvestro (Francesco Romano), Gioia Spaziani (Letizia), Serena Iansiti (Rosaria Martone), Matteo Martari (Buffardi) e Maria Vera Ratti (Elsa Martini).