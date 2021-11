L'unica spiegazione possibile per il pessimo finale della serie "So cosa hai fatto" su Prime

Un'immagine della serie Prime Video "So cosa hai fatto"

Venerdì 12 novembre su Amazon Prime Video è uscito l'ottavo e ultimo episodio di So cosa hai fatto (titolo originale I know what you did last summer), serie tv horror che riprende il celebre romanzo del 1973 di Lois Duncan, già trasposto precedentemente in film.

Dopo aver visto i primi quattro episodi in anteprima, nella nostra recensione avevamo "promosso" la serie, consigliandone la visione al netto di qualche cliché di troppo. Il nostro giudizio è stato poi confermato nelle puntate successive, con il culmine raggiunto dalla settima e penultima puntata, uscita il 5 novembre.

Purtroppo, però, l'episodio finale ha quasi completamente vanificato quanto di buono visto in precedenza, con una conclusione di stagione che non può che lasciare basiti per pochezza e soprattutto per mancanza di senso. Se non avete visto l'episodio conclusivo di So cosa hai fatto forse è il caso di non leggere oltre, anche se, a dirla tutta, forse neanche guardare il finale di stagione è un'ottima idea.

"So cosa hai fatto", la trama del finale (SPOILER)

Nel penultimo episodio, quello a nostro avviso più bello, Alison confessava finalmente la sua vera identità all'amato Dylan, dopo aver fatto l'amore con lui per la prima volta, anche se lui in realtà era convinto di stare facendo sesso per la seconda volta con Lennon.

Ma insomma, basta, coronando il suo sogno Alison ha deciso di dire finalmente la verità. Peccato che la reazione di Dylan non è positiva, anzi il ragazzo è giustamente esterrefatto e molto deluso da Alison. E così decide di andare a dire tutto a Lyla, la poliziotta ormai fidanzata di Bruce (che in questa serie è un padre decisamente diverso da quello che interpreta in Locke & Key).

Solo che Alison e Bruce si erano preminuti di avvisare Lyla che Bruce stava stalkerando la ragazza e che forse aveva qualche problema mentale, così quando l'agente non crede a Dylan, lui si infuria di fatto suffragando la tesi del disturbo mentale.

Alison-Lennon intanto dice alla convalescente Margot di avere incontrato Dylan il quale si è "inventato" chissà perché che Lennon è Alison, confermando anche in questo caso che Dylan ha dei problemi. Però poi Margot trova il preservativo usato da Dylan a casa di Lennon, quindi capisce che l'amica le ha mentito e inizia a tramare con Dylan.

Nel frattempo sull'isola è arrivata Helen, la madre morta-anzi-no di Alison e Lennon: è un po' arrabbiata con Bruce che non le ha detto che Alison è morta, ma soprattutto vuole la Bibbia di Clara per "compiere la profezia". Poi vede la figlia e la riconosce al volo, e qui c'è forse il miglior momento del peggior episodio.

Alison dice alla madre: "Come hai potuto fingerti morta?!" e la madre risponde "E tu come fai?". Ecco, in questo momento è chiaro che Alison può anche essere simile a suo padre come dice la madre, ma da Helen ha ereditato questa insana capacità di mentire al mondo sulla cosa più unica che c'è, la propria identità di essere vivente e mortale.

Ad ogni modo la presenza di Helen sull'isola diventa un'arma a disposizione di Margot e Dylan per verificare l'identità della gemella viva. E siccome neanche Lyla si fida troppo, prende le due foto delle ragazze (con nome sulla cornice) dalla scrivania di Bruce e le fa analizzare agli esperti per provare a identificare una volta per tutte il cadavere scoperto ormai da mesi.

Margot e Dylan si accordano al telefono (mentre lui invece di hackerare il computer di Lennon sta estraendo un cervello da un animale): lei va nel complesso dove viveva Clara e lui va a parlare con Alison. Però quando i due sono insieme, e Dylan di fatto confessa di essere davvero un po' ossessionato al punto da seguire "tutti ogni giorno di bassa marea", Margot li chiama dal complesso di Clara e intima di raggiungerla per vedere qualcosa.

Dylan e Alison arrivano e subito trovano il cadavere di Helen, poco lontano c'è Margot in lacrime. Dylan fa per chiamare la polizia ma viene steso alle spalle e trasportato altrove. Alison si ricongiunge a Margot e le chiede "chi ha fatto questo?", e la sua amica le risponde "sei stata tu".

È il momento della cosiddetta "agnizione", del riconoscimento del misterioso killer: è Margot, che ha fatto fuuori tutte quelle persone per stanare Alison e farle confessare di non essere Lennon. Alison prova ancora disperatamente a convincere Margot, a questo punto intenzionata a uccidere la gemella "sbagliata" che lei è Lennon, e/o almeno che che ama davvero Margot, come non ha mai amato nessuno.

In questo momento arriva Dylan, che disarma Margot proprio mentre arriva Lyla. Margot allora si finge la vittima, Dylan continua a dire la verità - come, bisogna riconoscerglielo, ha sempre voluto fare - e Lyla allora chiede a una Alison-Lennon ferita di dire cosa è successo.

Lei, di fatto, fa una scelta: capisce che se salva Dylan deve confessare la verità e affrontarne tutte le enormi conseguenze, e allora preferisce salvare "Barabba" Margot, l'assassina, che dicendole "ti amo, Lennon" le fa capire di essere disposta a coprirla per sempre la verità.

E così il test della polizia conferma che la gemella morta era quella che aveva la foto con il nome Alison (ma Bruce e la figlia avevano scambiato le foto), Dylan finisce in un carcere speciale, Alison-Lennon e Margot si giurano eterno amore su una scogliera e... Riley ricoperta di miele e senza un braccio, rienuta morta ormai da giorni, apre gli occhi, giusto prima dell'inizio dei titoli di coda.

Tutto finito? No, perchè mentre i titoli scorrono Margot ci tiene a raccontare in un suo video diario come e perché ha ucciso tutti quelli che ha ucciso, da Johnny perché era amico di Alison a Dale perché lo aveva coinvolto e lui la ricattava, dal poliziotto che aveva capito tutto dai pagamenti su Only Fans al cuoco del ristorante di Bruce semplicemente perché era in bagno nel momento sbagliato. Fino a Riley, perché si era messa di mezzo con i suoi sospetti sulla vera identità della gemella sopravvissuta. Fine.

Le cose che non tornano nel finale di "So cosa hai fatto"

Questo è il riassunto della trama. Ma qual è la spiegazione a questo insulso finale di serie? Perché purtroppo bisogna dirlo, la storia di Margot (e non solo quella) fa acqua da tutte le parti.

Sostiene di aver ucciso Johhny per smascherare Alison, e di essere stata scoperta dalla guardia del corpo Kyle che però lei ha tenuto sotto silenzio minacciando di rivelare la relazione segreta di lui con il padre di lei. E quindi di lì in poi si è fatta aiutare da lui per portare avanti il suo piano, facendosi persino spingere apposta contro il vetro (a proposito, e farli anti sfondamento no? Altrimenti a che serve l'antifurto?) per sviare eventuali sospetti.

Ma non torna niente. Innanzitutto Margot era al telefono con Johnny quando stava per entrare in palestra e trovare Eric in una trappola mortale, per poi morire lui stesso in un modo assurdo. Quindi Margot non ha ucciso Johnny, ha ucciso (al massimo) Eric: come fa a ricordarla diversamente? E come aveva fatto a incastrare l'allenatissimo coach Eric in quella trappola?

E Dale? Davvero si aspettava che lui infilasse una testa di capra nell'armadio di Alison-Lenon senza poi chiedere o volere nulla in cambio? Non sarebbe stato meglio fin dall'inizio fare da sé?

E Riley? Come ha fatto a lasciarla viva, sapendo che l'avrebbe potuta smascherare? Che senso ha avuto sia tentare di ucciderla sia non completare l'opera? E la storia della spinta contro la vetrata, alla fine, che senso ha avuto se nessuno avrebbe mai potuto sospettare di Margot? E tra l'altro Kyle dov'era nel momento in cui Dylan ha affrontato Margot?

Ma poi, Margot dice di aver semplicemente preso il cellulare di Alison mentre nessuno guardava e di averlo clonato mandando messaggi programmati. E Alison non si era premunita di controllare, di spegnere o di rompere il telefono, o almeno di guardare che nessuno lo prendesse? E Margot lo ha hackerato da sola?

Come detto, però, non è solo la storia di Margot a fare acqua da tutte le parti. Guardiamo anche a Dylan, e in particolare al fatto che in sostanza lui è un nuovo adepto della setta-comunità, visto che afferma di "liberare" le persone con quei rituali smielati (non metaforicamente). Era quindi lui a seguire tutti con il pickup nero "nei giorni di bassa marea"? E nessuno ha mai pensato di guardare la targa? Nessuno lo ha riconosciuto? E la storia della scritta "I'm here" sul cartello, con la grafia riconosciuta da Alison, che senso ha?

Tornando alla setta, che cos'è quindi la profezia di cui si parla? Perché la Bibbia di Clara era tanto importante per Helen? E che fine ha fatto? Le mamme di Dylan c'entrano qualcosa?

Tutte queste domande, tutte queste cose che non tornano e in generale tutto l'episodio finale di So cosa hai fatto hanno, secondo noi, una sola spiegazione possibile.

La spiegazione del finale della stagione 1 è la stagione 2

Perché questo finale così "estraneo" al resto della serie? Perché questa conclusione così deludente (come tra l'altro in un'altra serie tv recente ambientata alle Hawaii, The White Lotus)?

A nostro giudizio, tutto si spiega con il rinnovo di I know what you did last summer per una stagione 2. Non ci sono al momento notizie ufficiali né indiscrezioni particolari, ma solo così si darebbe un senso al brutto finale - di stagione, non di serie - di So cosa hai fatto.

In So cosa hai fatto 2 potremo avere maggiori spiegazioni sulla profesia, sulla Bibbia, sull'appartenenza di Dylan (e della sua famiglia) alla comunità-setta. Si potrebbe chiarire meglio il ruolo di Bruce, il suo patto segreto con Clara, le vere ragioni dell'abbandono di Helen, magari anche qualcosa in più sul passato di Lennon.

E, se gli sceneggiatori saranno molto bravi, si potrebbe persino dare un senso alla storia di Margot e dei suoi svariati omicidi compiuti solo per convincere Alison a dire "ok sì, sono Alison e non Lennon, ma adesso il misterioso serial killer la deve finire". Ma per questo ci vorrebbe un mezzo miracolo.