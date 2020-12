I migliori episodi dedicati al Natale delle serie tv da rivedere durante le feste

Così come per i film spesso dedicati alla festa più sentita dell'anno anche le serie tv sono solite dedicare almeno un episodio delle loro stagioni al Natale. Sono tante, infatti, le serie che nella loro lista di puntate ne presentano una o più a tema esclusivamente natalizio allora ecco un piccolo excursus sui migliori episodi dedicati al Natale da rivedere proprio il 25 dicembre. Se non sapete cosa guardare basta rispolverare la propria serie tv preferita e riguardare il suo episodio natalizio, vi garantiamo che non ve ne pentirete!

Black Mirror, Natale bianco (2x04)

La serie futiristica capolavoro di Charlie Brooker ci regala uno degli episodi più belli in assoluto di tutte le stagioni: Natale bianco con un protagonista d'eccezione: Jon Hamm. Questo speciale di Natale di Black Mirror racchiude tre racconti collegati tra loro e inseriti in una struttura più ampia. In questo episodio due personaggi, Joe Potter e Matt Trent, sono in una stanza e sono costretti a festeggiare il Natale insieme. I due iniziano a discutere sul perché hanno scelto di accettare il loro lavoro e traccontano 3 storie che si fondono in una conclusione che lascerà a bocca aperta, come goni episodio di questa serie. Assolutamente da rivedere!

Buffy the Vampire Slayer - Ammenda (2x10)

Chi non ricorda il bellissimo episodio di Buffy in cui Angel tenta di suicidarsi con la luce dell'alba? Questo episodio della seconda stagione di Buffy è un classico del Natale ma soprattutto un classico per gli appassionati dell'ammazzavampiri più amata di sempre da rispolverare durante le feste natalizie. Angel è alle prese con i ricordi e gli incubi del suo passato da cattivo e non riesce a reggere tutta questa pressione psicologica al punto da tentare di uccidersi aspettando l'arrivo del giorno ma per fortuna arriva Buffy a convincerlo di mettersi in salvo con una dichiarazione d'amore strappalacrime. Per tutti i romanticoni questo è l'episodio da riguardare!

How I Met Your Mother, Come Lily ha rubato il Natale (2x11)

Per chi ama le comedy e, in particolare, How I met your Mother non può non riguardarsi l'episodio in cui Lily "ruba" il Natale. Ci troviamo nel punto della storia in cui Ted decide di passare le feste natalizie a New York con i suoi amici e Lily fa di tutto per decorare al meglio la loro casa. Solo che qualcosa rovina l'atmosfera perché Lily ritrova un messaggio sulla segreteria telefonica in cui Ted diceva a Mashall di lasciarla perdere e le attribuisce un'offesa che lei non riesce a digerire. Divertente come sempre ma anche profonda How I met your moether è sempre una garanzia, anche a Natale.

Friends, L’Armadillo Natalizio (7x10)

L’Armadillo Natalizio è uno degli episodi più belli di questa stagione della comedy per antonomasia della tv. In questo episodio vediamo Ross preoccupato per suo figlio che sta crescendo e imparando solo tradizioni cristiane e non quelle ebraiche, quindi cerca di insegnargliele. Si tratta, però, di una scelta che gli si ritorce contro perché il bambino inizia a preoccuparsi sul fatto che Babbo Natale non arriverà allora Ross tenta di rimediare vestendosi da Babbo Natale e il resto è storia di Friends.

Grey’s Anatomy, La nonna è stata investita da una renna (2x12)

Chi non ricorda la scena in cui Meredith, Izzie e George si distendono a terra sotto l'albero di Natale? Una delle più belle della serie Grey's Anatomy! In questo episodio della seconda stagione del medical drama più longevo di sempre, tra drammi, amori, pazienti, traidmenti gli stagisti e futuri medici di Seattle ci deliziano con una puntata dedicata al Natale emozionante e tutta da rivedere!