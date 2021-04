"I miserabili", la miniserie tv britannica da oggi in streaming su Timvision

Film, serie tv, cartoni animati, innumerevoli rappresentazioni teatrali tra cui il celebre musical che viene portato nei teatri del mondo da più di quarant'anni: ci sono poche opere letterarie che sono state riprese da altri media come Les Miserables, celeberrimo romanzo scritto da Victor Hugo nel 1862.

Da oggi, sabato 2 aprile 2021, su Timvision è disponibile in streaming per gli abbonati "I Miserabili", la mini-serie televisiva della BBC del 2018, adattamento in sei puntate del capolavoro della letteratura francese ambientato nella Parigi post napoleonica.

Link diretto alla mini serie "I miserabili" su Timvision

La trama de "I miserabili"

Il romanzo di Hugo narra la vicende di personaggi che appartengono agli strati più bassi della società, i cosiddetti miserabili: ex galeotti, prostitute e ragazzi di strada. Una storia di cadute e di risalite, di peccati e di redenzione che vede protagonista Jean Valjean, scarcerato dopo diciannove anni di lavori forzati che prova a ricostruirsi una vita nonostante la persecuzione dell’ispettore Javert.

Il cast della mini-serie "I Miserabili", da oggi su Timvision

La mini-serie ‘I Miserabili’, prodotta da BBC Studios in associazione con Lookout Point e CZAR TV, sceneggiato da Andrew Davies e diretto da Tom Shankland vanta un cast stellare: da Lily Collins a Dominic West fino al premio Oscar Olivia Colman.

Il trailer ufficiale della serie tv del 2018 "I Miserabili"

Questo il video del trailer ufficiale rilasciato dalla BBC in occasione dell'uscita della miniserie ispirata dal romanzo di Victor Hugo

E il vecchio sceneggiato RAI su "I Miserabili"?

Se prima, o dopo, o al posto di vedere la mini serie inglese appena sbarcata sulla tv di TIM volete (ri)vedere lo sceneggiato prodotto dalla RAI nel 1964, è disponibile gratis su Raiplay.

Questa la presentazione ufficiale dal sito della RAI: "Lo sceneggiato 'I miserabili', tratto dall'omonimo romanzo di Victor Hugo del 1862, è uno dei più imponenti adattamenti televisivi di un romanzo. Girato nel 1963 nell'arco di 4 mesi presso la sede Rai di via Teulada, 'I miserabili', ambientato nella Francia tra il 1815 e il 1833, andò in onda in 10 puntate per una durata complessiva di circa 11 ore. I due principali protagonisti della storia, Jean Valjean e l'ispettore Javert, erano rispettivamente interpretati da Gastone Moschin e da Tino Carraro. La regia era firmata da Sandro Bolchi, che governò con rigore e puntualità una macchina produttiva estremamente complessa".

Per vedere questo sceneggiato, ecco il collegamento diretto a Raiplay.it.