I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 20 al 26 giugno sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla terza stagione di The Umbrella Academy al grande ritorno di Rowan Atkinson (Mr Bean) sul piccolo schermo con Man vs Bee fino a passare all'attesissima versioe coreana de La casa di carta.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di giugno.

The Umbrella Academy 3 (22 giugno)

Dopo aver evitato la catastrofe nel 1963, l'Umbrella Academy torna a casa nel presente con la convinzione di aver sventato l'apocalisse iniziale e di aver risolto il problema della linea temporale una volta per tutte. Ma dopo festeggiamenti di breve durata, il gruppo si rende conto che le cose non sono per niente come le aveva lasciate. Entra in scena la Sparrow Academy. Geniali, eleganti e affettuosi come degli iceberg, gli Sparrow affrontano immediatamente gli Umbrella in un violento scontro che finisce per essere la preoccupazione minore. Tra sfide, perdite, sorprese e un'entità distruttiva non identificata che scatena il caos nell'universo (situazione che potrebbero aver provocato loro stessi), ora dovranno riuscire a convincere la nuova e forse migliore famiglia del padre ad aiutarli a risolvere il problema causato dai nuovi arrivati. Ce la faranno a tornare alle loro vite pre-apocalittiche? O forse questo mondo rivelerà qualcosa di più di un semplice intoppo nella linea temporale?

Man vs Bee (24 giugno)

Il noto attore e comico Rowan Atkinson interpreta un nuovo personaggio in una nuova commedia esilarante, Man vs Bee. Trevor è un padre simpatico ma imbranato e quando ottiene un nuovo lavoro come housesitter, il suo primo incarico è una lussuosa villa piena di opere d'arte di inestimabile valore, auto classiche e un adorabile cane di nome Cupcake. Ma quando un'ape arriva sulla scena, riuscirà Trevor a mantenere il controllo della situazione o la loro accesa rivalità porterà a conseguenze sempre più disastrose? E quali danni irreparabili saranno causati nel frattempo? Il caos si scatena in questa vivace serie commedia con brevi episodi da guardare in compagnia.

La casa di carta Corea (24 giugno)

La casa di carta torna in versione coreana su Netflix. Farà il suo debutto proprio questa settimana tornando a raccontare la storia di una grande rapina architettata dalla mente di un professore solo che, non sarà più ambientata in Francia ma in Corea. Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova serie? Tanta azione, psicologia dei personaggi e differenze culturali che arricchiranno la serie iconica di Alex Pina di nuove e interessanti sfumature.