Ida Red è il film perfetto per chi cerca una storia banale eppure confusa

Melissa Leo in Ida Red

Dal 2 marzo su Prime Video è disponibile Ida Red, film d'azione con Josh Hartnett (Paradise Lost, Wrath of man), Frank Grillo (Lamborghini: The Man Behind the Legend, Boss Level) e Melissa Leo (Oscar per The Fighter).

Se state cercando un bel film da vedere, ve lo diciamo subito: cercate altro, è meglio. Qualora non vi basti questo avvertimento, o se invece state cercando un filmetto qualunque e dimenticabile, allora proseguite nella lettura per saperne di più sulla trama e sui motivi per (non) vederlo.

Di cosa parla Ida Red

Il film inizia con quello che sembra un controllo di polizia ai conducenti di un camion e relativo mezzo, ma che in realtà è una rapina. Rapina che, si capisce nonostante la scena sia estremamente buia, finisce male, con morti e feriti.

A capo della banda di criminali ci sono i fratelli Wyatt (Hartnett) e Dallas (Grillo) Walker. Loro padre è morto qualche anno prima in un altro colpo andato male, e la madre di Wyatt (Dallas è fratellastro da parte di padre) è Ida "Red" (perché rossa di capelli), vera mente criminale della famiglia Walker, in carcere da quel colpo costato la morte del marito, ma ancora attiva nel dirigere gli affari criminosi familiari, nonostante un cancro in stato terminale.

Wyatt ha anche una sorella (e Ida una figlia), Jeanie, che a differenza del fratello che va sempre a trovare la madre in carcere, ha interrotto i legami con Ida, e cresce la (turbolenta) figlia adolescente Darla insieme al marito Bodie (il rapper Slaine), che è un onesto e tenace poliziotto.

Bodie inizia dunque a indagare sulla sanguinosa rapina al camion, ben sapendo che molto probabilmente i colpevoli sono stretti familiari della moglie. E ovviamente i Walker non hanno intenzione né di costituirsi né di ritirarsi dall'attività criminosa. Come andrà a finire? Ovviamente non ve lo diciamo, se vi siete incuriositi date un'occhiata al trailer.

Perché (non) vedere Ida Red

Questo film riesce nel non facile compito di essere allo stesso tempo banale e confuso. Nel senso che racconta una storia già vista e rivista mille volte: la famiglia criminale, i poliziotti duri e puri, l'angelo biondo che cerca una via di redenzione, l'adolescente ribelle...

E contemporaneamente, non si capisce granché dei personaggi, delle loro interazioni e delle loro motivazioni, neanche a fine film. O meglio, si capisce che i Walker sono davvero esseri spregevoli, con cui è impossibile provare un minimo di empatia.

Quel che non si capisce, in sostanza, è il senso stesso della storia, la "morale" se vogliamo usare un termine favolistico. Insomma, più che a un film sembra di assistere alla messa in scena di una storia di cronaca nera, in cui i protagonisti agiscono in base a moventi che ci sfuggono e fanno cose poco intelligenti anche per la mente contorta di un delinquente.

Il finale, che ovviamente non spoileriamo, è forse l'unica parte davvero sensata di Ida Red, che per il resto si trascina per quasi due ore senza un vero e proprio perché. Detto ciò, per concludere, se avevate in mente di mettere un film non troppo impegnativo e che potrete rimuovere dalla memoria già ai titoli di coda, forse Ida Red può meritare una possibilità.

Voto: 4.5