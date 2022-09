"Il grande gioco", il trailer della serie tv Sky sugli intrighi di calciomercato

Come sanno tutti gli appassionati di calcio, negli ultimi anni il calciomercato è diventato un tema di grande interesse per i tifosi, che ne seguono le evoluzioni - e spesso anche le illusioni - sui social ma anche su siti specializzati.

E allora perché non farci una serie tv? Ci hanno pensato a Sky, che ha prodotto Il grande gioco: una serie tv drammatica, per intenderci niente a che fare con Lino Banfi e L'Allenatore nel pallone. Di seguito tutte le informazioni e il trailer della serie.

Quando esce "Il grande gioco" su Sky

La serie, composta da otto episodi, uscirà su Sky e in streaming solo su NOW a partire da novembre: non appena ci sarà una data ufficiale di uscita aggiorneremo questa informazione.

Di cosa parla la serie Sky sul calciomercato

Affari miliardari, personaggi senza scrupoli, location da sogno e trattative al cardiopalma sono gli ingredienti essenziali di Il Grande Gioco. In otto episodi scritti da Tommaso Capolicchio (figlio dello scomparso attore Lino Capolicchio), Giacomo Durzi, Filippo Kalomenidis, Marcello Olivieri e Andrea Cotti, la serie racconta per la prima volta il lavoro dei procuratori sportivi senza tralasciare gli interessi economici e politici che possono gravitare dietro l'ingaggio di un calciatore o il successo di un'intera squadra. Di seguito la sinossi diffusa da Sky per presentare la trama di Il grande gioco:

"Screditato da false accuse, Corso Manni (Francesco Montanari) è passato dall'essere il golden boy dei procuratori della ISG, la più grande società di procuratori in Italia, ad essere emarginato dal mondo calcistico. Con l'aiuto del giovane procuratore Marco Assari, Corso ricostruisce la sua carriera contendendosi la procura del campione Quintana e del promettente Antonio Lagioia con Dino De Gregorio (Giancarlo Giannini) ed Elena De Gregorio (Elena Radonicich), rispettivamente CEO della ISG e sua ex moglie. Un inaspettato gioco di alleanze e tradimenti prende forma con l'ingresso di Sasha Kirillov, un navigato procuratore della russa Plustar, determinato a conquistare non solo il mercato calcistico italiano, ma anche dei preziosissimi terreni intestati alla ISG".

Il cast di Il Grande Gioco

Il dietro le quinte del calcio in una serie Sky Studios e Èliseo entertainment. prodotta da Luca Barbareschi e diretta da Fabio Resinaro (Mine, Dolceroma) & Nico Marzano, che vede Francesco Montanari (Il cacciatore, I Medici – Nel nome della famiglia) di nuovo protagonista di una serie Sky a più di dieci anni di distanza dal popolarissimo Romanzo Criminale – La serie. Ne Il Grande Gioco interpreta Corso Manni, fino a una decina di anni prima dell'avvio di questa storia una star nel mondo dei procuratori calcistici, caduto in disgrazia per un presunto legame con il mondo delle scommesse clandestine.

Protagonisti con lui anche Elena Radonicich (1992, La porta rossa, Fabrizio De André – Principe libero) nei panni di Elena De Gregorio, ex moglie di Manni e procuratrice a sua volta, e il vincitore del David di Donatello nonché candidato all'Oscar Giancarlo Giannini (Casino Royale, Il cuore altrove, Pasqualino Settebellezze), che nella serie interpreta Dino De Gregorio, il padre di Elena, fondatore e CEO dell'agenzia di calciatori più potente in Italia contro cui Corso medita vendetta.

Montanari, Radonicich e Giannini guidano un grande cast internazionale del quale fanno parte anche Lorenzo Cervasio (Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, Il Capitale Umano) nei panni di Federico De Gregorio, fratello minore di Elena, Jesus Mosquera Bernal (Toy Boy), che qui interpreta il campione Carlos Quintana, Lorenzo Aloi (Lasciarsi un giorno a Roma, Fedeltà, La compagnia del Cigno 2) nei panni di Marco Assari, giovane e talentuosissimo procuratore, Giovanni Crozza Signoris (Il Traditore, Zero), che presterà il suo volto alla giovane promessa del calcio Antonio Lagioia, e Vladimir Aleksic nei panni di Sasha Kirillov, procuratore russo senza scrupoli.

Tommaso Capolicchio, Giacomo Durzi, Filippo Kalomenidis e Marcello Olivieri sono i creatori della serie, realizzata a partire da un'idea di Alessandro Roja con la collaborazione di Riccardo Grandi.

Il teaser trailer della serie

E ora il primo teaser trailer della serie, in cui - tra le altre cose - si vedono lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano e sono riconoscibili in diverse scene le maglie del Milan.