Disney+, la caccia al tesoro riparte: arriva "Il mistero dei templari"

A caccia di tesori. Ma questa volta - forse – senza Nicolas Cage. La saga cinematografica del tesoro nazionale diventa una serie. Il mistero dei templari debutta su Disney+ il 14 dicembre con i primi due episodi. Ecco il cast, la produzione e le indiscrezioni sulla trama.

Disney+, Il mistero dei templari – La Serie: la trama e il cast

La vita di Jess Valenzuela (Lisette Olivera) viene stravolta quando un enigmatico sconosciuto le dà un indizio su un tesoro secolare che potrebbe essere collegato a suo padre, morto da tempo. Jess ha un talento per risolvere gli enigmi e la sua abilità viene messa alla prova quando lei e i suoi amici seguono una serie di indizi nascosti in manufatti e monumenti americani. Ma riuscirà Jess a superare in astuzia un trafficante di antichità del mercato nero in una corsa per trovare il più grande tesoro perduto della storia e scoprire la verità sul passato della sua famiglia? Oltre a Lisette Olivera, la serie è interpretata da Zuri Reed (Flatbush Misdemeanors) nel ruolo di Tasha, l’amica di Jess che si unisce alla caccia al tesoro e che sarà costretta a riconsiderare il suo modo di pensare per aiutare la sua migliore amica; Antonio Cipriano (Jagged Little Pill a Broadway) nei panni di Oren, un simpatico ma egocentrico imbranato con una conoscenza enciclopedica delle teorie cospirative che cerca di riconquistare l’affetto di Tasha; Jordan Rodrigues (Lady Bird) nel ruolo di Ethan, il migliore amico d’infanzia di Jess di cui è innamorato sin dal giorno in cui si sono conosciuti; Jake Austin Walker (Rectify) nei panni di Liam, un musicista in difficoltà che piace a tutti, sempre con il dente avvelenato, che proviene da una lunga stirpe di cacciatori di tesori; Catherine Zeta-Jones (Chicago) nel ruolo di Billie, una miliardaria tosta, esperta di antichità sul mercato nero e cacciatrice di tesori che vive secondo il proprio codice; e Lyndon Smith (Parenthood) nei panni dell’agente dell’FBI Ross, un investigatore ostinato che si rende conto che una cospirazione più grande è in atto. Inoltre, Harvey Keitel (Pulp Fiction), che ha interpretato Peter Sadusky nel franchise cinematografico de Il mistero dei Templari, si unisce al cast della serie come guest star nello stesso ruolo.

Disney+, Il mistero dei templari – La Serie: la produzione

Jerry Bruckheimer, Cormac e Marianne Wibberley, Jonathan Littman e KristieAnne Reed sono gli executive producer della serie insieme a Rick Muirragui, che è anche sceneggiatore. Anche Jon Turteltaub è executive producer. Mira Nair è regista ed executive producer.