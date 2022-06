Giulia Stabile debutta su Netflix, sarà la doppiatrice del film d'animazione Il Mostro dei Mari

Netflix sta per lanciare un nuovo film d'animazione, Il Mostro dei Mari, che vedrà il debutto come doppiatrice della vincitrice della ventesima edizione di Amici, Giulia Stabile. La ballerina presterà la sua voce al personaggio della giovane Vedetta dell’Inevitabile, la più famosa nave da caccia e lavorerà al fianco di grandi nomi del grande schermo come Diego Abatantuono e Claudio Stanamaria, rispettivamente voci del Capitano Crow e del cacciatore di mostri Jacob Holland. Alla regia del film, il premio Oscar Chris Williams (Oceania, Big Hero 6, Bolt: un eroe a quattro zampe), ma entriamo più nel dettaglio per scoprire di cosa parla Il Mostro dei Mari e quando potremo trovarlo sul catalogo della piattaforma di streaming.

Qui il trailer de Il Mostro dei Mari

Il Mostro dei Mari: la trama del nuovo film Netflix d'animazione

In un’epoca in cui creature terrificanti solcano i mari, i cacciatori di mostri sono considerati veri e propri eroi. E il grande Jacob Holland è di certo il più osannato. Ma quando la giovane Maisie Brumble s’imbarca clandestinamente sulla sua nave leggendaria, l’uomo trova a sorpresa un’alleata. Insieme intraprendono un viaggio epico in acque inesplorate ed entrano nella storia. Il mostro dei mari”conduce lo spettatore ai confini del mondo, dove ha inizio la vera avventura.

Quando esce Il Mostro dei Mari su Netflix

Il Mostro dei Mari uscirà su Netflix venerdì 8 luglio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.