Cosa sappiamo sul Pentavirato, la nuova comedy Netflix con Mike Myers nei panni di 8 personaggi

Su Netflix sta per arrivare una nuova serie tv molto particolare. Dopo tanti nuovi titoli thriller o drammatici arriva una comedy davvero esilarante, Il Pentavirato, che racconta, attraverso il punto di vista di un giornalista canadese vicino alla pensione, la storia di una società segreta composta da cinque persone che fin sal XIV secolo condizionano gli eventi per salvare il mondo e l'umanità. Esilarante, divertente ma allo stesso tempo seria e riflessiva questa serie di soli sei episodi saprà intrattenere ma anche far riflettere su diverse questioni globali. Il grande protagonista di questa storia? Mike Myers, il celebre attore di Austin Powers che presterà il volto a ben otto diversi personaggi nella serie.

Entriamo, però, più nel dettaglio per scoprire la trama e la data di uscita de Il Pentavirato.

Qui il trailer de Il Pentavirato

Di cosa parla Il Pentavirato

E se una società segreta composta da cinque persone lavorasse nell'ombra dai tempi della peste nera del 1347 condizionando gli eventi mondiali per il bene dell'umanità? Questa serie esordisce con un improbabile giornalista canadese che si ritrova coinvolto in una missione per scoprire la verità e forse salvare da solo il mondo intero. Ricorda: il Pentavirato deve restare sempre segreto.

Tutti i personaggi interpretati da Mike Myers

Mike Myers stupità tutti interpretando ben otto personaggi nei sei episodi della serie: il primo è Ken Scarborough, il protagonista, giornalista canadese a ridosso della pensione che insegue la storia del Pentavirato per salvarsi la carriera; poi c'è Anthony Lanswodne l'esperto in cospirazioni; sarà anche lo speaker Rex Smith anch'esso esperto in cospirazioni; e ancora Lord Lordington il più anziano del gruppo del Pentavirato; e poi Bruce Baldwin, un ex magnate dei media; l'oligarca russo Mishu Ivanov; il manager Shep Gordon e infine l'esperto di tecnologia Jason Eccleston.

Quando esce Il Pentavirato su Netflix

Sarà possibile guardare Il Pentavirato su Netflix a partire dal 5 maggio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.