Il regista nudo torna su Netflix con la seconda stagione. Cosa aspettarci dalla serie sul porno giapponese

Sta per tornare con i nuovi episodi della seconda stagione su Netflix. Stiamo parlando de Il regista nudo, la serie giapponese semi-biografica nata dall'idea di Masaharu Take di adattare alla tv il romanzo biografico Zenra kantoku - Muranishi T?ru den di Nobuhiro Motohashi. Distribuita per la prima volta sulla piattaforma di streaming lo scorso 15 agosto 2019, la serie, subito rinnovata, tornerà sul catalogo del colosso dello streaming con i nuovi episodi.

Il regista nudo 2: di cosa parla e cosa aspettarsi

All'inizio della nuova era Heisei nel 1989 Muranishi (Takayuki Yamada) si trovava al vertice del mondo dei video per adulti e continuava a pubblicare un gran numero di contenuti nelle sue serie a tema. Tuttavia nessuno si è rivelato all'altezza del leggendario "Mi piace il sadomaso" prodotto insieme a Kuroki (Misato Morita), che desidera collaborare nuovamente con lui. Tra i due però viene lentamente a crearsi un divario e il desiderio dell'attrice rimane insoddisfatto. Durante questo periodo Muranishi è spronato a espandersi nel settore della trasmissione satellitare e raccoglie fondi per poter realizzare il sogno di far "arrivare il porno alle stelle", ma Kawada (Tetsuji Tamayama) mette in discussione le sue decisioni. Muranishi ignora le opinioni del suo stretto collaboratore e si allontana da lui per lanciare la società Diamond Visual con cui inizia a promuovere nuove attrici tra cui Mariko Nogi (Yuri Tsunematsu). Nel frattempo Toshi (Shinnosuke Mitsushima) è entrato a far parte della yakuza sotto la guida di Furuya (Jun Kunimura) e nutre sentimenti complicati nei confronti dell'ex partner Muranishi.

Il regista nudo 2: la data di uscita su Netflix

La serie giapponese debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming con 8 episodi inediti a partire da domani 24 giugno alle ore 09.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.