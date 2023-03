Il suo regno 2, torna su Netflix il thriller politico argentino

La serie thriller politica prodotta in Argentina Il suo regno torna per la seconda e ultima stagione con una lotta epica tra il bene e il male. Ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso agosto 2022 portando sul piccolo schermo un'appassionante storia argentina e adesso è pronta a tornare con nuovi appassionanti episodi. Questo dramma politico torna, infatti, su Netflix per far entrare, di nuovo, lo spettatore nel vivo di una corrotta campagna elettorale tra omicidi, serial killer, lotte di potere e corse alla presidenza. Il suo regno è un crime travestito da thriller con rimandi al genere drammatico che mostra le difficoltà pratiche e psicologiche di un uomo che viene tuffato, all'improvviso, alla rincorsa alla presidenza di un Paese. Ma cosa dobbiamo aspettarci dal capitolo due di questa serie che ha come protagonista Diego Peretti nei panni di Emilio Vázquez Pena? E quando i nuovi episodi debutteranno su Netflix? Scopriamolo insieme.

Il suo regno 2, cosa aspettarsi

Il pastore Emilio è il presidente dell'Argentina, ma le cose non vanno come previsto. Invece di rinunciare alla carica, Emilio procede radunando nuovi alleati e un esercito di fedeli, che userà per creare un regno del terrore. In una spietata battaglia tra il bene e il male il suo avversario è Tadeo, diventato inconsapevolmente un leader populista che non abbandonerà la propria missione.

Quando esce Il suo regno 2 su Netflix

La seconda stagione de Il suo regno debutterà su Netflix il prossimo 22 marzo 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.