Due film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Mentre anche ottobre volge al termine, eccoci come ogni lunedì per i consigli streaming dedicati a chi cerca qualcosa da vedere su Amazon Prime Video, che sia tra le ultime novità o tra i titoli in scadenza.

Per quanto riguarda le nuove uscite, vi segnaliamo il sequel di Time is Up, film con Benjamin Mascolo e la moglie Bella Thorne, e la serie tv The Devil's Hour, che arriva apposta per Halloween. Tra i contenuti prossimi a essere cancellati dal catalogo, invece, segnaliamo una bella serie come StartUp e il film Happy End di Michael Haneke. Buona scelta e buone visioni!

Time is Up 2 (film Exclusive) - data di uscita 27 ottobre

Innamorati e desiderosi di scoprire il futuro insieme, Vivien (Bella Thorne) e Roy (Benjamin Mascolo) si ritroveranno a vivere un viaggio inaspettato nella terra di origine di Roy, la Sicilia. Un luogo che nasconde però persone e segreti, non del tutto legati al passato, che metteranno a dura prova la coppia. I due saranno posti davanti a tante domande sui loro sentimenti, sui loro desideri e soprattutto sul futuro. L'amore riuscirà anche questa volta a superare ogni ostacolo?

Il film è diretto da Elisa Amoruso e annovera nel cast Bella Thorne, Benjamin Mascolo, Alma Noce, Francesca Inaudi, Simone Coppo, Bruno Di Chiara, Barbara Giummarra, Michael Rodgers, Linda Zampaglione, Edoardo Miulli e Anna Sophia Rosata. Time Is Up 2 è prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone ed è una produzione Lotus Production in collaborazione con Prime Video.

The Devil's Hour (serie tv Original) - data di uscita 28 ottobre

The Devil’s Hour segue la storia di Lucy Chambers (Jessica Raine) che si sveglia ogni notte alle 3:33. Suo figlio di otto anni è introverso e non mostra emozioni, sua madre parla a sedie vuote, la sua casa è infestata da reminiscenze di una vita che non è la sua. Ora che il suo nome viene inspiegabilmente connesso a una serie di brutali omicidi avvenuti nella sua zona, la risposta che aveva evitato per tutti questi anni diventa centrale.

StartUp (serie tv 2016, stagioni 1-3) - data di scadenza 31 ottobre

Usando denaro sporco da fonti insospettabili, sono costretti a fondare una società tecnologica e ad allearsi con una pericolosa gang di Haiti. Le difficoltà di avviare un’impresa impallidiscono rispetto alla lotta per restare in vita, specie quando si ha a che fare con un inesorabile agente dell’FBI che ha potere di vita o di morte su chiunque abbia sotto tiro, e non sempre per i motivi giusti.

Link Prime Video

Happy End (film 2016) - data di scadenza 31 ottobre

Happy end è un luogo, non per forza fisico come la Calais in cui è ambientato, spazio di transito per i rifugiati. In una sontuosa magione borghese la ricca famiglia Laurent, riflesso di una società votata all'egoismo e all'infelicità, vive la propria vita in modo anaffettivo e cinico, senza rendersi conto di non sapere più cosa conta veramente nella vita.

Link Prime Video