(Im)Perfetti Criminali: quando sono gli agenti a dover fare il "colpo grosso"

(Im)Perfetti Criminali è la nuova produzione Sky Original che sbarcherà direttamente su Sky Cinema e in streaming su NOW a partire dal prossimo 9 maggio. Diretto dal regista Alessio Maria Federici – che arriva da Quattro metà e dalla serie Generazione 56k – il film mette insieme un cast vario ed eterogeneo con, tra gli altri, Filippo Scicchitano, Fabio Balsamo dei The Jackal, Guglielmo Poggi, Anna Ferzetti e anche Pino Insegno, Greg e Roberta Bruzzone nei panni di sé stessa. La volontà dichiarata è quella di inserirsi in quel filone di rivisitazione in chiave parodica o di commedia dell’heist movie, il “film del colpo grosso” statunitense, detto anche caper movie, andando a infoltire una tradizione italiana già molto corposa, dagli storici I soliti ignoti e Operazione San Gennaro fino alla più recente trilogia di Smetto quando voglio.

(Im)Perfetti Criminali, la trama del film

Riccardo (Filippo Scicchitano), Amir (Babak Karimi), Pietro (Fabio Balsamo) e Massimo (Guglielmo Poggi) sono i “Nighthawks”, una squadra di guardie giurate non particolarmente impavide né brillanti che si sono ritrovate a fare questo lavoro più per necessità che per vocazione. Una notte, la gioielleria che stanno presidiando viene rapinata in maniera indisturbata, e il capo dei Nighthawks (Pino Insegno) decide di licenziare Amir, che si era addormentato durante il turno. Legati da una grande amicizia, gli agenti vogliono a tutti i costi aiutare il loro compagno iraniano, il quale ha anche una famiglia numerosa da mantenere, a riottenere il lavoro. Decidono così di mettere in atto un improvvisato piano criminale – definito da loro stessi il “colpo perfetto” – per rapinare nuovamente la gioielleria del signor Meyer (Greg) e far sì che Amir diventi un eroe per aver recuperato la refurtiva. Passare “dall’altra parte” della legge si rivelerà però più complicato del previsto e tra pessime idee, rischi, disavventure e incontri non previsti, i quattro amici si ritroveranno all’interno di qualcosa di molto più grande di loro.

Il trailer

Tutto scorre, o quasi

(Im)Perfetti Criminali è una commedia che, nonostante l’argomento possa suggerire il contrario, viaggia su ritmi bassi, e giustamente. Il regista Alessio Maria Federici – già in sala per un periodo limitato nel 2021 con Quattro Metà, poi destinato a Netflix – si allontana intelligentemente dalle cadenze incalzanti richieste dal cinema e dà vita a una pellicola che viaggia a un ritmo corretto senza mai perderlo, adatto al divano di fronte a una televisione. In (Im)Perfetti Criminali tutto scorre gradevolmente, con costanza, alternando trama a delicate uscite comiche senza mai esporsi né su un fronte né sull’altro. Questa scelta di leggerezza si sposa perfettamente con quella che è la tradizione italiana della commedia parodica del caper movie, che vanta veri e propri trionfi della categoria fin dalla fine degli anni Cinquanta, come La banda degli onesti e I soliti ignoti. Nessuno si aspetta, ovviamente, da un cast così giovane come quello a disposizione di Federici, i tempi comici di Totò, ma manca sicuramente qualche trovata che possa avvicinarsi anche solo al più giovane parente Smetto quando voglio. Dopo una partenza rapida, (Im)Perfetti criminali trova la giusta dimensione e si adagia forse un po’ troppo su di essa, continuando a procedere perfettamente in un’atmosfera divertente ma senza un guizzo memorabile. L’unico neo che invece non passa inosservato è la scarsa continuità tra i due nuclei narrativi principali, quello del racconto da parte di un poliziotto che ricorda la sua infanzia e il “colpo perfetto” dei Nighthawks, legati insieme un po’ frettolosamente all’inizio e alla fine del film. Proprio quest’ultima, tuttavia, riesce a oscurare questo difetto grazie a un asso nella manica, un ribaltamento delle situazioni che – narrato simbolicamente dalla criminologa Roberta Bruzzone, che interpreta di fatto sé stessa – lascia lo spettatore piacevolmente sorpreso.

VOTO: 6