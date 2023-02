Incastrati 2 torna su Netflix prima del previsto, annunciata la data di uscita

Incastrati, la serie di e con Ficarra e Picone sta per tornare su Netflix con una nuova stagione molto prima di quello che potessimo aspettarci. Ad annunciarlo è la stessa piattaforma di streaming che ha svelato ai fan di questo thriller-comedy, quando arriveranno i nuovi episodi sul catalogo Netflix. Dopo il successo del primo capitolo, Incastrati è pronta a far divertire e incollare allo schermo gli spettatori della piattaforma di streaming con sei nuovi episodi che ritroveranno Salvo Ficarra e Valentino Picone sia dietro che davanti alla macchina da presa, in qualità di registi, sceneggiatori e attori. Anche questa nuova stagione sarà sempre in bilico fra la comicità tipica di Ficarra&Picone e i codici canonici del genere thriller su cui è basata tutta la serie. Prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited, la seconda stagione manterrà la stessa squadra di scrittura della prima, oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli.

Cosa aspettarsi da Incastrati 2

La seconda stagione di INCASTRATI comincia laddove era finita la prima: Salvo e Valentino sono in pericolo di vita. I nostri due “eroi” si ritrovano, ancora, incastrati e intrappolati in una serie di vicende all’interno delle quali è arduo districarsi senza ferire i sentimenti delle persone che amano. A complicare le cose una sequenza infinita di colpi di scena e novità tra cui un duplice omicidio dietro il quale si nasconde un uomo misterioso, l’ingresso in scena di malavitosi stranieri, le complesse indagini sul “caso dell’omicidio Gambino” che non trovano soluzioni, i rapporti di coppia sempre più burrascosi fra Salvo, Valentino e le rispettive compagne.

Chi c'è nel cast di Incastrati 2

Confermato il cast principale. Oltre a Salvo Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino), Anna Favella (Ester), Marianna di Martino (Agata Scalia), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”), Sergio Friscia (Sergione), Mary Cipolla (Signora Antonietta) e con la partecipazione di Leo Gullotta (Procuratore Nicolosi).

Quando esce Incastrati 2 su Netflix

I nuovi episdi di Incastrati 2 debutteranno su Netflix il prossimo 2 marzo 2023.