Oggi, venerdì 13 agosto, in prima serata su Canale 5, va in onda la terza puntata di ‘Inés dell’anima mia’, serie in prima visione assoluta tratta dall’omonimo bestseller tradotto in 30 lingue di Isabel Allende. La coproduzione internazionale RTVE, Boomerang TV, Chilevisión racconta la storia di Inés Suárez, una giovane e audace donna dell'Estremadura, che nel 500 è andata alla conquista del Cile. "La serie, fedele alla storia, si concentra sul ritratto inedito di Inés Suárez, l'unica donna spagnola arrivata alla conquista del Cile, nel 1541. Una condottiera che ho sempre ammirato per coraggio, audacia, generosità, ma dimenticata dalla storia", racconta Allende, che ha seguito in prima persona l’adattamento televisivo del suo romanzo.

‘Inés dell’anima mia’ è composta da un totale di otto episodi, due in ogni puntata. Di seguito, le anticipazioni di quella trasmessa stasera.

Inés dell’anima mia, le anticipazioni della terza puntata

Il primo episodio, il capo indi Michimalonco accetta di condurre gli spagnoli all'oro purche' il suo popolo venga lasciato in pace. Inizialmente l'accordo sembra funzionare e Pedro De Valdivia torna a Santiago lasciando i suoi uomini a cercare l'oro sul fiume insieme agli Indi. Alla notizia di una rivolta, si reca di nuovo li' con gran parte dei soldati e dei cavalli per poi accorgersi che si trattava di una trappola. Durante la sua assenza Santiago viene assediata da Michimalonco. Quando tutto sembra perduto, Ine's prende il comando, fa decapitare i capi indi tenuti prigionieri e getta le loro teste dalle mura della citta': questo gesto fa si' che i nemici si diano alla fuga.

Il secondo episodio si apre con la popolazione di Santiago allo stremo e affamata: gli Indi hanno ucciso tutto il bestiame e bruciato le coltivazioni. Pedro De Valdivia manda Gomez e Monroy in Perù per chiedere aiuto a Pizarro. De la Hoz e Don Benito organizzano un attentato per uccidere Valdivia, ma vengono scoperti e impiccati. Quando tutto sembra ormai perduto, Gomez torna dalla spedizione con viveri, animali e una nave. Molti soldati, stanchi di soffrire, chiedono di tornare in Perù e Valdivia finge d’essere d’accordo, ma poco prima della loro partenza, fugge con tutto l’oro insieme ai suoi fedelissimi per tentare la conquista dell’Araucania.