Inside Job e l'ironia sul mondo delle cospirazioni. Cosa sappiamo sulla nuova serie Netflix

Netflix sta per sfornare una nuova serie animata per adulti, si intitola Inside Job ed è una comedy sul mondo delle teorie cospirative che farà ridere ma anche riflettere. Creata e prodotta da Shion Takeuchi con l'ideatore di Gravity Fallsm Alex Hirsch, questa serie che racconta la storia di un team con il compito di gestire le cospirazioni a livello internazionale, è stata mostrata nel suo trailer, per la prima volta, durante l'evento Netflix Tudum, dedicato a tutte le anteprime del mondo delle serie tv. Entriamo più nel dettaglio per capire cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova serie Netflix e i motivi per non farcela scappare.

Qui il trailer di Inside Job

Inside Job: La trama della nuova serie animata Netflix

Inside Job è una commedia animata per adulti sul governo ombra e su un team disfunzionale il cui compito giornaliero è gestire le cospirazioni mondiali. Da complessi insabbiamenti a società segrete passando per il bon ton delle orge in maschera, esplorare la cultura aziendale presso Cognito Inc. può essere complicato, soprattutto per l'asociale maga dei computer Reagan Ridley. Anche se lavora in un posto pieno di rettili mutaforma e funghi dai poteri psichici, è considerata stramba per la sua convinzione che il mondo potrebbe essere migliorato. Reagan pensa di poter fare la differenza, ma dovrà frenare lo squilibrato padre autore di manifesti, gli irresponsabili colleghi e assicurarsi finalmente la promozione sognata da tempo.

Quando esce Inside Job su Netflix

Sarà possibile trovare Inside Job sul catalogo Netflix a partire dal 22 ottobre 2021 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.