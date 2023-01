Giordana Marengo: "La vita bugiarda degli adulti mi ha regalato una passione, non volevo fare l'attrice"

Abbiamo imparato a conoscerla scorgendo la sua anima dietro i suoi occhi azzurri e quello sguardo da ragazza ribelle con cui interpreta, con grandissima competenza pur essendo lei un'esordiente, il personaggio di Giovanna, la protagonista della nuova serie Netflix La vita bugiarda degli adulti tratta dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante. Ma se sul set tutti la chiamano "Giannina", nella vita reale il suo nome è Giordana, Giordana Marengo, una ragazza semplice, genuina che fino a poco fa non aveva nulla a che fare con il mondo della recitazione e che non aveva mai neanche sognato di fare l'attrice. Oggi, però, i riflettori sono puntati tutti su di lei e quella che sembrava una strada spuntata fuori un po' per caso è diventata la sua più grande passione, la sua missione di vita, un qualcosa a cui appartenere. Così, Giordana che della sua giovane età ha tutta la spensieratezza e voglia di sognare in grande, ci ha raccontato qualcosa in più su di lei, sul suo mondo, su chi è lontano dalle telecamere e ci ha anche dato qualche piccola lezione di vita a noi adulti che, spesso, nella nostra "vita bugiarda" ci dimentichiamo quanto sia bello sognare e sperare in un futuro migliore.

Mi racconti un po' di te? Chi è Giordana?

"Sono una ragazza semplice, mi piace suonare, dipingere, passare il tempo con i miei amici, con i miei animali. Prima di tutto questo ero così e sicuramente sarà così per il futuro".

Cosa ti ha avvicinato al mondo della recitazione e cosa ti affascina dell'interpretare personaggi di finzione?

"Il mio non era un sogno ma si è trasformato in tale dopo aver fatto questa magnifica esperienza, che è arrivata per caso e mi ha regalato una passione, spero di farlo per sempre e studiare, in un futuro vicino".

Perché pensi che il ruolo di Giovanna sia stato quello giusto per esordire nel mondo della recitazione?

"Penso mi abbia molto aiutata la somiglianza con Giovanna e soprattutto il fatto che io fossi già più grande di lei e avessi già passato questa fase della vita. Ho potuto, forse, affrontare alcuni argomenti con più coscienza".

In cosa pensi di essere simile a Giovanna e in cosa diversa?

"Sicuramente la sua sensibilità e il suo modo di affrontare alcune dinamiche con gli amici, con la zia, con i genitori. Giovanna ha un carattere molto forte e determinato per la sua età, io non avevo questo tipo di forza quando avevo 15 anni".

Come hai affrontato le scene di nudo nella serie e ne hai mai avuto paura?

"Ero molto tesa per quella scena, che poi però è risultata molto più leggera del previsto, sia perché Adriano Pantaleo è una persona splendida e mi ha messa subito a mio agio, sia grazie a Edoardo De Angelis che ha girato la scena con discrezione".

Quale momento della serie ti è rimasto più nel cuore?

"Ho difficoltà a rispondere, porto questa esperienza nel cuore dall’inizio alla fine e rimarrà lì per sempre. Sono davvero tanti i momenti di magia e amore".

Nella serie si parla di quanto sia deludente e bugiarda la vita degli adulti, tu che sei ancora giovane, pensi sia davvero così?

"Io penso che le bugie siano inevitabili, l’uomo mente, per un milione di motivi, però quando posso io preferisco dire la verità. Mi dispiace pensare che la vita di un adulto debba diventare inevitabilmente deludente, forse man mano che cresciamo aggiungiamo filtri sociali che poi non ci fanno più vedere e sentire le cose con emozione e quindi, forse, se si vive solo di bugie, la vita può essere deludente, sì".