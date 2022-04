Su Netflix arriva un'intervista super esclusiva tra Oprah e Viola Davis

Netflix sta per lanciare un'intervista davvero speciale che mostrerà in tutta la sua vulnerabilità una delle migliori attrici del panorama cinematografico odierno. Stiamo parlando di Viola Davis, una donna camaleontica in grado di vestire egregiamente i panni di qualsiasi personaggio dall'avvocato in carriera Analise Keating (How To Get Away With Murder) a una domestica del primo decennio del Novecento (The Help) fino a passare a numerosi altri personaggi di finzione tutti accomunati dalla straordinaria interpretazione della Davis.

Oggi, all'apice del suo successo e con un premio Oscar in tasca, quest'attrice americana presenta un'autobiografia dal titolo Finding Me dove si svela in tutto il suo essere. E per presentarla al pubblico e raccontare la sua vita, Viola ha scelto Oprah Winfrey. E così, seduta davanti alla regina della tv americana, l'attrice condividerà per la prima volta i ricordi della sua infanzia segnata da una povertà indicibile, da violenze scioccanti e da "tutte le cose più dolorose". Racconterà quindi di aver ritrovato la pace, la capacità di perdonare e una sua identità "abbandonando la speranza di poter cambiare il passato". L'artista spiegherà, inoltre, come è riuscita ad accogliere l'amore nella sua vita e di cosa c'è voluto per diventare una delle attrici più celebrate e di talento dei nostri tempi.

Quando esce Oprah + Viola su Netflix

Lo speciale Netflix che raccoglie l'intervista tra Oprah Winfrey e l'attrice premio Oscar Viola Davis sarà dispinibile sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 22 aprile in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.