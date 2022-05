David Letterman torna su Netflix con nuove interviste esclusive, da Billie Eilish a Will Smith

David Letterman torna a fare quello che gli riesce meglio: intervistare persone e questa volta seglie Netflix per farlo. Lo storico presentatore ameriano e ideatore del celebre "David Letterman Show" torna sul palcoscenico del colosso dello streaming per dialogare con le più prestigiose personalità del mondo della musica e del cinema da Billie Eilish a Will Smith, da Cardi B a Ryan Reynolds nella sua quarta stagione di Non c'è bisogno di presentazioni - Con David Letterman. Sei nuovi episodi, sei nuove storie e sei anime tutte da scoprire in una serie che vuole indagare tra umorismo, curiosità e conversazioni profonde, chi si nasconde dietro la facciata da celebrity.

Chi sarà intervistato da David Letterman su Netflix

I sei episodi della quarta stagione includono un nuovo gruppo di ospiti tra cui Cardi B, Kevin Durant, Billie Eilish, Julia Louis-Dreyfus, Ryan Reynolds e Will Smith. Conduce David Letterman; la produzione esecutiva è affidata a Tom Keaney e Mary Barclay per Worldwide Pants; Tony Hernandez, Lilly Burns, Brooke Posch e John Skidmore per Jax Media; anche Justin Wilkes e Michael Steed rivestono i ruoli di produttori esecutivi.

Quando esce Non c'è bisogno di presentazioni con David Letterman su Netflix

Non c'è bisogno di presentazioni uscità sul catalogo della piattaforma di streaming il 20 maggio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.