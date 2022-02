Inventing Anna 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Inventing Anna ha appena fatto il suo debutto su Netflix e quando si tratta di un titolo targato Shonda Rhimes il successo è quasi assicurato così come l'attenzione mediatica. Infatti, Inventing Anna è una delle serie più attese dell'anno, oltre che di questo mese di febbraio, e sono settimane che i fan della regina del piccolo schermo non vedono l'ora di vedere come la Rhimes abbia approcciato il racconto della vita, oltre che dei crimini, di una donna enigmatica e affascinante come Anna Delvey. Ma ora che la prima stagione di questa serie è disponibile sul catalogo della piattaforma di streaming tutti si stanno già chiedendo se ci sarà una seconda stagione di Inventing Anna. Scopriamo allora insieme tutto quello che sappiamo finora.

Cosa possiamo aspettarci da Inventing Anna 2

La storia di Inventing Anna è quella di una giornalista che cerca di indagare su una storia di truffa per capire bene la mente e la donna dietro il personaggio di Anna Delvey. Chi è questa ragazza di ventisei anni e come ha fatto a ingannare l'interà società newyorkese con la sua immaginaria identità e ricchezza? La serie indaga la psicologia di una donna attraverso la stesura di un articolo da parte di una giornalista portando avanti due storyline contemporaneamente: quella di Anna e quella della reporter, incinta e alle prese con una reputazione rovinata da risollevare. La storia di Anna Delvey viene indagata seguendo avvenimenti reali quindi potrebbe essere che la serie non abbia un continuo ma, conoscendo bene Shonda Rhimes possiamo immaginare che la trama potrebbe andare avanti e seguire una storyline immaginata.

Quando esce Inventing Anna 2 e cosa sappiamo finora

Per ora non abbiamo nessuna conferma di un possibile continuo per questa serie Netflix ma possiamo immaginare, come accade spesso con i titoli di Shonda Rhimes che rivedremo presto Anna Delvey sul piccolo schermo. In quale veste? Questo non lo sappiamo ma staremo a vedere, così come staremo a vedere se questa nuova storia prodotta da Shondaland conquisterà il cuore del pubblico oppure no e per saperlo dobbiamo aspettare ancora qualche settimana.