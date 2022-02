Cosa dobbiamo aspettarci da Inventing Anna, la nuova serie Netflix di Shonda Rhimes

È da diversi mesi che si parla di Inventing Anna, la nuova serie Netflix nata dalla mente della regina del piccolo schermo, Shonda Rhimes e come poteva essere altrimenti? Quando si tratta della creatrice di Grey's Anatomy c'è sempre grande aspettativa anche perché la Rhimes ha sfornato negli ultimi anni un successo dietro l'altro confermandosi innovativa, lungimirante e sempre in grado di ritrarre le donne e la società contemporanea e le sue contraddizioni con un'umanità e una verità senza precedenti. Con questo nuovo titolo Netlfix la Rhimes torna a parlare delle donne, e di una in particolare, una donna realmente esistente che tutti conoscono con lo pseudonimo di Anna Delvey. Chi è? Una delle più grandi truffatrici dell'alta società neyorkese, condannata per aver rubato soldi inventandosi un'identità inesistente e un patrimonio che, in realtà, non ha mai avuto. Ma come rappresenterà Shonda Rhimes questa donna enigmatica, interessante e davvero astuta nel manipolare gli altri?

Di cosa parla Inventing Anna

Inventing Anna è la storia di Vivian, una giornalista che indaga sul caso di Anna Delvey, leggendaria erede tedesca di Instagram che, oltre a rubare i cuori dei protagonisti della scena sociale di New York, ruba anche i loro soldi. Anna è la più grande truffatrice di New York o è semplicemente il nuovo ritratto del sogno americano? In attesa del processo a suo carico, l’erede forma un oscuro e divertente legame di amore e odio con Vivian, che sfida il tempo per risolvere il più grande mistero che affligge New York: chi è davvero Anna Delvey? La serie si ispira all'articolo di Jessica Pressler, anche produttrice dello show, How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, pubblicato sul New York Magazine.

Cosa dobbiamo aspettarci da Inventing Anna

Una cosa è certa, i racconti di Shonda Rhimes hanno sempre la capacità di scavare nelle pieghe dell'animo dei personaggi per mostrarne sempre il lato più umano Quindi anche la panoramica sulla vita di Anna Delvey potrebbe avere lo stesso modus operandi, quello di mostrare una ragazza apparentemente forte che nasconde una personalità fatta di fragilità e insicurezze. Altro elemento che non manca mai nelle serie di Shonda Rhimes sono i colpi di scena e un gioco di prospettive che, in questo caso, potrebbe abbracciare due storie e intrecciarle tra loro, quella della giornalista che deve scrivere il pezzo su Anna Delvey e quella della Delvey e di come è diventata la truffatrice che conosciamo tutti oggi.

Qui il trailer ufficiale di Inventing Anna

Quando esce Inventing Anna su Netflix

Inventing Anna uscirà sul catalogo Netflix a partire dal prossimo 11 febbraio 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.