L’Ispettore Coliandro, ottava stagione: le anticipazioni della prima puntata

L’Ispettore Coliandro torna su Rai2: Giampaolo Morelli veste ancora i panni del poliziotto più pasticcione e anomalo del piccolo schermo nell’attesissima ottava stagione, in partenza in prima serata da mercoledì 22 settembre con il primo di quattro appuntamenti. La città è sempre la stessa, Bologna, così come uguale è il fiuto nelle indagini del protagonista e la sua incorreggibile inclinazione naturale a cacciarsi nei guai. Nuovi, invece, sono i casi a cui si dedicherà nel corso degli episodi.

L’Ispettore Coliandro, anticipazioni prima puntata

La prima puntata dell’Ispettore Coliandro in onda mercoledì 22 settembre si intitola ‘Fantasma’. Dopo aver arrestato un criminale e aver fermato un enigmatico geometra, Coliandro è coinvolto insieme a De Zan in un incidente stradale. Il commissario finisce in coma e, una volta in ospedale, un misterioso killer tenta di ucciderlo, senza riuscirci. Insieme ad Aurora, la figlia di De Zan, Coliandro dà inizio alle proprie personali indagini, che lo porteranno a scoprire la vera identità del mandante: un superlatitante di Cosa Nostra conosciuto come "Il Fantasma".

La serie - una coproduzione Rai Fiction-Garbo Produzioni - è ideata da Carlo Lucarelli e scritta dallo stesso Lucarelli con Giampiero Rigosi. I produttori creativi sono i Manetti Bros, che firmano la regia insieme a Milena Cocozza.

Nel cast, insieme a Giampaolo Morelli, anche Paolo Sassanelli (Gamberini), Caterina Silva (Bertaccini), Max Bruno (Borromini), Veronika Logan (la Longhi), Alessandro Rossi (De Zan), Benedetta Cimatti (la Buffarini), Luisella Notari (la Paffoni), Francesco Zenzola (Lorusso) e Mahmood Muhammad Tahir (Amid).