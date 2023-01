Italia's got talent, dalla prossima edizione lo show solo su Disney+

Come vi avevamo anticipato lo scorso luglio, Italia's got talent lascia Sky e approda su Disney+. La prossima edizione del talent show prodotto da Fremantle Italia, dunque, sarà una produzione originale Disney+, e si potrà seguire in esclusiva solo sulla piattaforma streaming di casa Disney.

Adattato in 72 Paesi, è il format di maggior successo al mondo. Creato nel 2006, ha raggiunto complessivamente oltre 1 miliardo di spettatori a livello globale ed è attualmente in onda in 33 Paesi. L'edizione italiana sarà il primo Got Talent in Europa a essere disponibile su una piattaforma streaming.

Italia's Got Talent vanta una storia di successo: con ben dodici stagioni all'attivo, sono stati oltre 1270 i concorrenti che hanno solcato il palco del talent show mostrando il proprio talento in ogni genere di disciplina alla ricerca dell'agognato "Golden Buzzer" dei giudici: cantanti, comici, ballerini, illusionisti, acrobati, ma anche addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e ogni altro genere di performer.

Alcuni di loro, grazie al programma, hanno raggiunto il successo e sono ora dei talenti affermati nel mondo della televisione, della musica e dei social, in Italia e non solo. Tra questi, solo per citarne alcuni, Max Angioni, Aurora Leone, Francesco Arienzo, Mary Sarnataro, Andrea Paris, Federico Martelli e gli Urban Theory.