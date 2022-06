Il "Grand Tour" di James May arriva in Italia: il trailer della serie Prime Video

The Grand Tour è il nome dello show di Amazon Prime Video che ha raccolto l'eredità (e ha riunito i protagonisti) di Top Gear, la storica trasmissione della BBC dedicata agli amanti dei motori e della velocità.

E mentre aspettiamo la seconda stagione di Jeremy Clarkson's Farm, un eventuale ritorno di Richard Hammond in The Great Escapists e ovviamente un nuovo appuntamento di The Grand Tour, il terzo componente del gruppo, James May, sta per arrivare sui nostri schermi con un "grand tour" che ci riguarda da vicino.

Dopo il viaggio in Giappone, infatty, arriva James May: il nostro agente in Italia, in cui May girerà il nostro Paese. Prime Video ha pubblicato il trailer del nuovo show, ma prima guardiamo tutte le informazioni su questo nuovo capitolo della serie.

Quando esce "James May: our man in Italy"

James May: il nostro agente in Italia sarà disponibile in streaming su Prime Video dal giorno venerdì 15 luglio.

Cosa vedremo in "James May: our man in Italy"

In questo nuovo show a puntate per Prime Video, James porta il suo punto di vista davvero unico in Italia, attraversando in lungo e in largo uno dei suoi Paesi preferiti per esplorarne la storia, i paesaggi, le tradizioni e molto altro.

Dal capoluogo siciliano, Palermo, alle vette delle Dolomiti, James scoprirà la cultura, il cibo, il lavoro e anche un po’ di sport, il tutto sullo sfondo di alcuni dei più bei paesaggi del mondo. Può un goffo uomo britannico di mezza età scoprire i segreti della dolce vita?

Il trailer di "James May: il nostro agente in Italia"

Nel trailer ufficiale si riconoscono tra le altre località Roma, Venezia, le Alpi, Palermo, la Costiera Amalfitana, Firenze, Torino (con anche il centro di allenamento della Juventus e Giorgio Chiellini, protagonisti del resto di un'altra produzione Amazon).