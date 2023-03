Jenna Ortega stanca del successo di Mercoledì: "Meglio se fosse rimasta nell'ombra"

Jenna Ortega è stata travolta dal successo di Mercoledì, la serie Netflix di Tim Burton che, dopo il suo debutto, è diventata un fenomeno a livello mondiale facendo parlare di sé continuamente - merito anche di quel balletto virale su TikTok. Ma come sta vivendo, la protagonista della serie, questa enorme ondata di popolarità? Ne è stata sopraffatta o le ha fatto piacere? A parlarcene è la stessa Jenna che, intervistata dal Times ha svelato che, sotto sotto, tutto questo clamore non se lo sarebbe aspettata e che, anzi, forse sarebbe stato meglio non ci fosse. Ma entriamo più nel dettaglio.

Jenna Ortega ha ammesso che avrebbe preferito che Mercoledì - serie alla quale ha anche rischiato di non partecipare ammettendo di avere ignorato la mail in un primo momento - restasse un po' più nell'ombra, che non avesse il successo che ha ottenuto in pochissimo tempo.

"Ho ricevuto la mail ma l'ho ignorata - ha dichiarato Jenna Ortega -. Avevo fatto fin troppa tv che i miei obiettivi erano esclusivamente cinematografici. Volevo dedicarmi al cinema, fare film, mettermi alla prova. Avevo paura di legarmi a un altro show televisivo che mi impedisse di fare altro. Poi, però, ho accettato perché c'era Tim Burton che è una tale leggenda".

Inoltre, Jenna, ha anche ammesso che all'inizio pensava che nessuno avrebbe visto la serie, che sarebbe stata un gioiellino nascosto, riservato a pochi e avrebbe preferito così, che la serie restasse un po' più nell'ombra.

Sembra proprio che l'attrice, che fin da bambina ha dovuto imparare a gestire la popolarità grazie alla serie Disney Harley in mezzo che l'ha resa famosa fin da piccolissima, sia un po' stanca del successo e, in particolare, dell'ossessione del pubblico per la serie Netflix che le ha regalato una nuova ondata di popolarità. Mercoledì, però, è già stata rinnovata per una seconda stagione e Jenna non potrà di certo dire addio a una delle serie Netflix più di successo degli ultimi anni, perlomeno non adesso. Quale sarà il futuro di Mercoledì e di Jenna Ortega? Staremo a vedere, magari, con il capitolo 2 di Mercoledì, il clamore diminuirà e la serie di Tim Burton tornerà a essere ciò che Jenna ha sempre desiderato che fosse, una serie di nicchia. Ma staremo a vedere.