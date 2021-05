Jupiter's Legacy 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora sul possibile continuo della serie Netflix

Jupiter's Legacy è la nuova serie di punta di Netflix, uno dei più attesi titoli della piattaforma di streaming di questo mese appena debuttata sul catalogo oggi 7 maggio 2021. Il superhero drama, creato da Mark Millar, punta a raccontare con 8 episodi in totale la storia di una nuova generazione di eroi alle prese con superpoteri, nuove responsabilità, la salvezza del mondo e il desiderio di dimostrare ai genitori da cui hanno ereditato questo compito di essere in grado di farlo. Questa serie è tratta dalla saga di graphic novel ominimi ideati dallo stesso Millar insieme a Frank Quitely (disegnatore del fumertto) che è anche produttore esecutivo della serie con Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton e Sang Kyu Kim. Ma ci sarà un continuo di stagione dopo il debutto della prima? Proseguirà la storia dei supereroi della The Union of Justice oppure no? Ecco cosa sappiamo finora su una possibile seconda stagione di Jupiter's Legacy e quando potrebbe uscire su Netflix.

Jupiter's Legacy 2 ci sarà?

Quello che possiamo supporre ad ora è che se la serie ottiene dei buoni risultati in termini di visualizzazioni è molto probabile che continui. Dopotutto ricordiamoci che questo superhero drama è tratto da una saga di fumetti composta da tre libri di cui i primi due vengono trattati nella prima stagione della serie mentre il terzo che corrisponde al prequel della storia potrebbe diventare la trama di Jupiter's Legacy 2 oppure la seconda stagione potrebbe essere sviluppata con nuove avventure ancora inedite nel graphic novel. Per ora possiamo solo fare supposizioni in attesa di ulteriori news.

Jupiter's Legacy 2: la possibile data di debutto

Per quanto riguarda la data di uscita di una possibile seconda stagione di Jupiter's Legacy non possiamo aspettarci di vedere nuovi episodi prima della seconda metà del 2022 calcolando i tempi di produzione di una serie. Non ci resta che attendere.