Jurassic World: nuove avventure, il trailer della seconda stagione

Adattarsi, evolversi e sopravvivere in mezzo ai dinosauri. "Jurassic World: Nuove avventure" torna su Netflix per una seconda stagione in arrivo dal 22 gennaio 2021. Un rinnovo a tempo di record per la fortunata serie animata che si ispira all'universo creato da Steven Spielberg e del suo fortunato franchise cinematografico.

A ottobre 2020 Netflix aveva annunciato con un breve teaser il rinnovo della serie ma in pochi si aspettavano un ritorno così immediato dei dinosauri animati. Ambientata durante gli eventi di "Jurassic World", la serie Netflix segue un gruppo di sei adolescenti intrappolati in un nuovo campo d'avventura situato sul lato opposto di Isla Nublar. Quando i dinosauri del parco devastano l'isola, i ragazzi si rendono conto che la loro sopravvivenza dipende da sé stessi e dai loro compagni di campeggio. Incapaci di raggiungere il mondo esterno, i sei protagonisti fanno amicizia mentre si uniscono per sopravvivere ai dinosauri e scoprire dei segreti nascosti così a fondo da minacciare il loro stesso mondo. Spielberg non voleva che la serie fosse una "versione per bambini" dei film di Jurassic Park, insistendo sul fatto che i giovani personaggi fossero collocati in scenari pericolosi, come nei film. Scott Kreamer e Aaron Hammersley si sono uniti al progetto solo dopo il via libera alla serie e hanno condiviso la visione di Spielberg. I tre sono stati ispirati da vari film del regista statunitense che spesso raffiguravano bambini in pericolo. A differenza dei film di Jurassic Park, in cui i bambini sono personaggi secondari salvati dagli adulti, la serie si concentra invece sugli adolescenti e sui loro sforzi per sopravvivere da soli. Il ruolo di Dave è stato scritto appositamente per Powell. Per creare la serie sono stati utilizzati programmi come Vray, Autodesk Maya e Nuke. La pandemia è iniziata durante la produzione della serie costringendo la troupe a lavorare da casa. Nella colonna sonora della seconda stagione torneranno le musiche originali composte da Leo Birenberg, utilizzando temi tratti dalle colonne sonore di Jurassic Park e Jurassic World, composte rispettivamente da John Williams e Michael Giacchino. L'estinzione può aspettare.