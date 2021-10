Just Beyond (su Disney+) è la serie tv da guardare con i vostri figli per Halloween

Una (inquietante) scena di Just Beyond

Il 13 ottobre su Disney+ è uscita Just Beyond, serie tv antologica di genere horror tratta dalle opere di R.L. Stine, considerato lo "Stephen King per ragazzi".

Quando abbiamo presentato la serie prima della sua uscita, avevamo fatto un paragone decisamente illustre con Ai confini della realtà - The twilight zone, leggendario telefilm antologico in cui in ogni puntata veniva raccontata una storia soprannaturale (e spesso piuttosto inquietante).

E in effetti, se avete visto qualche episodio di Ai confini della realtà, potreste trovare diverse analogie con Just Beyond. Con una sostanziale differenza: la nuova serie Disney+ è perfettamente adatta a un pubblico di ragazzi (e bambini non troppo piccoli). Insomma, Just Beyond potrebbe essere la risposta alla domanda: "Che cosa faccio vedere ai miei figli ad Halloween e durante le feste di Ognissanti?".

Il perché lo spieghiamo in questa recensione, ma prima una sintesi della trama, o meglio della struttura di questa serie.

Di cosa parla Just Beyond

Just Beyond è composta da 8 episodi della durata di circa mezz'ora l'uno. Essendo una serie antologica (qualche tempo fa avevamo selezionato le migliori per adulti su Netflix e Prime Video), ogni puntata racconta una storia completamente diversa, con attori sempre nuovi e ambientazioni che cambiano.

Senza fare troppi spoiler, possiamo riassumere le trame di ogni episodio come segue, così potete scegliere da quali partire, quali vedere e quali non vi interessano.

In "Lasciate in pace i ragazzi" si parla di una adolescente ribelle che viene portata dai genitori in un collegio che promette di "togliere i grilli dalla testa" di ogni ragazza ribelle.

In "Genitori da Marte, figli da Venere" due amici scoprono che i loro genitori nascondo un oscuro segreto, e si fanno aiutare da una specie di uomo dei fumetti complottista.

In "Quale strega?" una giovane strega ha qualche problema a integrarsi nella scuola che frequenta, dove sono tutti "normali", e a peggiorare le cose ci pensa una cugina che invece non ha granché interesse a stare tra gli umani.

In "Il mio mostro", una mamma si trasferisce con i figli nella casa dove viveva da piccola, e dove la figlia maggiore fa una conoscenza davvero spaventosa.

In "Senza filtri" c'è la classica studentessa simpatica ma poco appariscente che per farsi notare scarica un'app che ha il potere di rendere reali i filtri bellezza della fotocamera.

In "Fantasmi" una scolaresca fa una gita in un teatro che anni prima era stato colpito da un incendio mortale, e una ragazza resta rinchiusa resta rinchiusa lì dentro per tutta la notte.

In "Farsi valere" una piccola città è vittima di un bullo incorreggibile, perché figlio del proprietario di praticamente tutta la cittadina. Finché il bullo se la prende con la persona sbagliata.

In "La casa sull'albero" un ragazzo che ha perso il padre finisce in una dimensione parallela, da cui deve scappare anche se preferirebbe stare lì.

Se può essere utile a convincere i vostri figli, o voi stessi, potete guardare il trailer di Just Beyond pubblicato su YouTube.

Perché guardare Just Beyond in famiglia

Diciamolo subito: ci sono episodi che fanno (quasi) paura anche ai grandi, soprattutto "Il mio mostro", e altre puntate che sono decisamente più leggere e quasi normali, per quanto possa essere normale un mondo in cui esiste la magia (ci riferiamo a "Quale strega?").

Ma nessun episodio farà ai genitori quell'effetto di quando i figli guardano un cartone animato sbrilluccicante e si finisce a guardare il cellulare e a dire "oooh che bello" ogni tanto per far finta di seguire la storia.

Inoltre, un po' come in favole moderne, ogni episodio ha il suo insegnamento, che va dal concetto "ogni tua azione ha delle conseguenze sugli altri" a "non aver paura di mostrare al mondo chi sei veramente".

La già citata "Quale strega?", ad esempio, sembra una metafora della condizione delle persone afroamericane negli USA di oggi, con un razzismo che può avere molti volti, da quelli più spietati a quelli più subdoli.

A nostro avviso, l'episodio più bello della serie è l'ultimo, quello in cui una casa sull'albero in giardino è una sorta di passaggio dimensionale tra il nostro mondo e qualcosa che ricorda vagamente Stranger Things, e in cui a essere centrale è l'amore del ragazzo per il proprio papà.

Insomma, anche se è un prodotto per i più piccoli, anche i grandi possono godersi la visione di Just Beyond. Ah, già che ci siamo vi diamo un ultimo consiglio: se volete fare uno scherzetto spaventoso per Halloween ai vostri figli, cercate un qualche costume da alieno (o da piovra) per voi, e mentre loro guardano "Genitori da Marte, figli da Venere" fate finta di andare in cucina o in bagno e tornate indossando i tentacoli... Per qualche secondo, li vedrete più terrorizzati di quando li minacciate di togliere loro la tv e il tablet.

Voto: 7.5