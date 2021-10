"Just Beyond", il trailer e le cose da sapere della serie tv Disney+... ai confini della realtà

"C'è una quinta dimensione oltre a quelle che l'uomo già conosce; è senza limiti come l'infinito e senza tempo come l'eternità; è la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere: è la regione dell'immaginazione, una regione che potrebbe trovarsi... Ai confini della realtà".

Iniziava così, nel lontano 1959, una delle serie tv antologiche più belle di sempre, quella Twilight zone (la zona del crepuscolo a cui fa riferimento la voce narrante) che, tra chiusure e riprese, va avanti in qualche modo ancora adesso sulla CBS, dopo aver affascinato generazioni di persone in tutto il mondo.

Ma non siamo qui per parlarvi di Ai confini della realtà, bensì per presentare una nuova serie tv Disney+ che sembra proprio figlia di quello storico telefilm: il titolo è Just Beyond, ed ecco tutto quello che c'è da sapere (e da vedere) su questa serie tv per ragazzi ma anche per adulti.

Quando esce Just Beyond su Disney+

Tutti gli episodi di Just Beyond debutteranno mercoledì 13 ottobre su Disney+ come parte della programmazione di Hallowstream.

Come è fatta la serie Just Beyond

La serie è tratta dal mondo di R.L. Stine, un autore e sceneggiatore noto come lo "Stephen King per ragazzi". La serie tv antologica in arrivo il 13 ottobre su Disney+ è composta da otto episodi e racconta le storie sorprendenti e stimolanti di una realtà "appena oltre" (da cui il titolo) quella che conosciamo. Ogni episodio introduce agli spettatori un nuovo cast di personaggi che devono intraprendere un sorprendente viaggio alla scoperta di se stessi in un mondo soprannaturale fatto di streghe, alieni, fantasmi e universi paralleli.

Seth Grahame-Smith è sceneggiatore e showrunner di Just Beyond. Grahame-Smith, David Katzenberg e Aaron Schmidt tramite KatzSmith Productions sono gli executive producer della serie, basata sulle graphic novel dei BOOM! Studios di R.L. Stine. Anche David Walpert e Marc Webb sono executive producer insieme a Ross Richie, Stephen Christy e Mark Ambrose di BOOM!. Stine è coinvolto come co-executive producer. Just Beyond è prodotto da 20th Television, parte dei Disney Television Studios.

Il trailer di Just Beyond

Il trailer ufficiale in italiano è stato pubblicato su YouTube da Disney Italia.