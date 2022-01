Tutto quello che sappiamo su Kaos, la nuova serie mitologica di Netflix

Tra le tante novità che Netflix ha in serbo per i suoi fan c'è un titolo che sta già facendo parlare di sé. Si tratta di Kaos, la nuova serie mitologica della piattaforma di streaming che ripercorre la storia della mitologia greca e romana, mostrandola in una nuova chiave contemporanea e cupamente ironica. Tra dei, dee, mostri mitologici ed eroi verranno trattati i temi del potere, delle differenze di genere, degli inferi e della differenza tra esseri mortali e immortali in otto appassionanti episodi che saranno prodotti dalla società Sister che ha già lavorato alla miniserie di successo della HBO, Chenobyl. Ma di cosa parlerà esattamente Kaos e quando potremo trovarla sul catalogo della piattaforma di streaming? Per ora sappiamo solo che le riprese di Kaos dovrebbero iniziare a maggio 2022 a Londra, nel Regno Unito e in Spagna, per quanto riguarda il resto, scopriamolo insieme.

Kaos: di cosa parla

La storia di Kaos è una rivisitazione, in chiave ironica e contemporanea, della storia della mitologia greca. Zeus è preoccupato che la fine del mondo stia arrivando e sulla terra, sei umani, ignari della loro importanza apprendono di essere parte di un'antica profezia. Scopriranno la verità sugli dei e su cosa stanno facendo agli umani? E, se lo fanno, saranno in grado di fermarli?

Chi c'è nel cast di Kaos

A oggi non abbiamo nessun nome ufficiale coinvolgo nel cast di Kaos.

Quando esce Kaos su Netflix

Per ora Netflix non ha fissato ancora una data di uscita per Kaos, ma considerando che lo shoq è ancora in fase di produzione possiamo ipotizzare una data di uscita verso la metà del 2023.