Katla è la nuova serie islandese di Netflix che tutti stanno aspettando. Cosa c'è da sapere

Sono tante le novità di Netflix per questo mese di giugno ma, tra tutte, ce n'è una di cui non si è parlato ancora molto anche se sembra essere una vera e propria chicca nascosta della piattaforma di streaming. Stiamo parlando di Katla, la nuova serie tv islandese di genere thriller-fantascientifico con qualche elemento di supernatural e giallo in uscita sul catalogo del serivzio di streaming il 17 giugno. Ma perché questa serie ha colpito tanto la critica internazionale e cosa dobbiamo aspettarci dagli 8 episodi che da domani saranno disponibili su Netflix? Scopriamolo insieme addentrandoci un po' di più nel mondo misterioso di Katla.

Katla: di cosa parla e cosa aspettarsi dalla serie

La trama di questa serie tv parte da un'eruzione del vulcano subglaceale islandese chiamato, appunto, Katla. Dopo un anno di continua attività del vulcano, sono tanti gli abitanti della città di Vik, sorta nelle vicinanze del vulcano, ad evacuare l'area ma alcuni di loro, scelgono di restare nelle proprie case e aiutare la comunità. Tra le varie conseguenze dell'eruzione, oltre alle ceneri del vulcano, c'è anche lo scioglimento del ghiacciaio che farà emergere molte cose rimaste sepolte nel ghiaccio per diverso tempo e che saranno cruciali per l'evoluzione della storia. Tra i protagonisti della serie c'è Grima, che è in cerca della sorella scomparsa il primo giorno di eruzione ma a rendere avvincente la storia c'è l'arrivo di alcuni ospiti inattesi e di misteri nascosti sotto il ghiaccio.

La sceneggiatura, la regia e la produzione di Katla è a cura dell'islandese Baltasar Kormakur, famoso per le pellicole come 'Cani sciolti', 'The Deep', 'Resta con me' e 'The Oath - Il giuramento' e il merito per la bellezza di questa serie sembra essere tutto suo. Con lui, alla sceneggiatura ha lavorato anche Sigurjon Kjartansson, showrunner della sere "Trapped". Nel cast troviamo tutti attori e attrici islandesi come: Iris Tanja Flygenring, Guorun Eyfjoro e Aliette Opheim.

Katla: il trailer ufficiale

Katla: la data di uscita su Netflix

Katla uscirà sul catalogo della piattaforma di streaming il 17 giugno 2021 alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio. Si ricorda che questa serie non è adatta alla visione di un pubblicodi minori.