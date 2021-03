Dexter, nel cast del revival anche l'atleta paralimpica Katy Sullivan

Nuove anticipazioni sul revival di Dexter prodotto da "Showtime" e trasmesso in Italia sui canali Sky. L'ex campionessa e attrice statunitense Katy Sullivan è entrata a far parte del cast della nuova stagione in 10 episodi ambientati 10 anni dopo che Dexter Morgan (interpretato da Michael C. Hall) è scomparso negli occhi dell'uragano Laura. Il personaggio ora vive sotto falso nome nello stato di New York, lontano dalla sua casa originale a Miami. Katy Sullivan reciterà nei panni di Esther, la centralinista della stazione di polizia di Iron Lake.

Come riportato da "The Hollywood Reporter", Sullivan è stata tra le prime atlete amputate bilaterali sopra il ginocchio a competere alle Paralimpiadi correndo i 100 metri ai Giochi paralimpici di Londra nel 2012. Lì, ha stabilito un nuovo record negli Stati Uniti e si è classificata sesta a livello mondiale. Quattro volte campionessa americana nei 100 metri, non è nuova ad esperienze da attrice. Sullivan è apparsa in: "Station 19", "Ncis: New Orleans", "My Name Is Earl", "Legit" e "Last Man Standing". Sulla sua pagina Facebook ufficiale l'atleta ha commentato la notizia con queste parole: «Non vedo l'ora che voi tutti conosciate il mio personaggio, Esther, l'agente di polizia di Iron Lake. Tenetevi forte, sarà una grande stagione». Sullivan si unisce a un cast che include anche Jamie Chung, Oscar Wahlberg e Michael Cyril Creighton. Michael C. Hall riprende il suo ruolo alla guida della serie che include anche Clancy Brown nel ruolo dell'antagonista principale, Julia Jones come capo della polizia della città, Alano Miller come sergente/allenatore di wrestling delle scuole superiori, Johnny Sequoyah come la figlia del capo e Jack Alcott nei panni di Randall, qualcuno con cui Dexter avrà un incontro significativo.